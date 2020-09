Aaron Carter dreht jetzt Pornos

Nach Drogenskandalen, häuslicher Gewalt und einer Fehlgeburt sorgt der einstige Teenie-Schwarm Aaron Carter (32) wieder für Gesprächsstoff: Denn auf Twitter uns Instagram wirbt er gerade für sein Debüt auf der Porno-Website CamSoda. In seinem Debüt-Clip soll sich der Sänger vor laufender Kamera selbst befriedigen. Die Marketing-Verantwortlichen werben auch damit, dass User mit ausgefallenem Geschmack auf ihre Kosten kommen, wenn Aaron Carter "neckisch Bananen isst" und einige Früchte mit den Füßen schält.

You’re not gonna believe this but it’s HAPPENING https://t.co/jBersTTBp6 get ready for tonight 9pm PST I’ll see you there. ???????? pic.twitter.com/2RuowJK7bM