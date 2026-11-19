Die Atommächte Russland, USA und China treffen einander in Shenzhen. Trump, Xi und Putin vereinbarten dabei einen Dialog über atomare Risiken.

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Shenzhen. Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.

Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung, die insgesamt vier Punkte umfasst, allerdings nicht. Die Staatschefs hatten sich am Donnerstag in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen erstmals zu einem Dreiergipfel getroffen. Nach Angaben in der Erklärung tauschten sie sich dabei ausführlich über die internationale Lage aus.