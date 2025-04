Transfer-Bombe: Real Madrid sucht schon Ersatz für David Alaba (32)

Unser ÖFB-Star soll Madrid vorzeitig verlassen.

In der spanischen Hauptstadt herrscht Katerstimmung. Grund: Titelverteidiger Real Madrid verabschiedete sich mit einem Gesamtscore von 1:5 gegen Arsenal aus der Champions League. Als Hauptverantwortlichen hat die spanische Presse bereits einen Buhmann gefunden: David Alaba. Der 32-jährige Wiener stand bei beiden Spielen am Platz und konnte sich vor allem im direkten Duell gegen Arsenal-Star Saka nicht durchsetzen. Im Gegenteil.

Königliches Gehalt wird zum Problem

Wie das spanische Portal Grada3 schreibt hat Real-Präsident Florentino Perez beschlossen vor allem die Abwehr mit jüngeren Spielern zu verstärken. Routiniers wie David Alaba (32), Lucas Vasquez (33) oder der verletzte Dani Carvajal (33) sollen den Klub verlassen. Gegen Alaba spricht vor allem sein königliches Jahresgehalt. Mit knapp 22 Millionen Euro liegt er intern auf Platz 2 hinter Superstar Kylian Mbappe. Um Platz im Gehaltsgefüge zu machen will Perez unseren ÖFB-Star so schnell wie möglich loswerden, berichtet Grada3. Nicht gerade die feine Art bedenkt man, dass Alaba erst nach einer schweren Verletzung zurückgekommen ist.

Im Juni wird Alaba 33 Jahre alt

Fakt ist: Der Wiener hat noch bis Juni 2026 einen Vertrag in Madrid. Mögliche Abnehmer müssten also eine Ablösesumme zahlen. Doch auch hier will Perez handeln und Alaba, der aktuell nur noch einen Marktwert von 10 Millionen Euro hat, sogar gratis gehen lassen. Schwere Zeiten für Alaba, der im Juni seinen 33. Geburtstag feiert!