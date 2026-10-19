Jugendliche nach Einbruchserie geschnappt

Drei 15-Jährige - alle Syrer - wurden vorläufig festgenommen. Der strafunmündige, 13-jährige Komplize aus Österreich wurde angezeigt und seinen Obsorgeberechtigten übergeben.

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Vier Jugendliche sind nach einer Serie von Geschäftseinbrüchen in Wien-Döbling in der Nacht auf Sonntag auf frischer Tat ertappt worden. Drei 15-Jährige - alle Syrer - wurden vorläufig festgenommen. Der strafunmündige, 13-jährige Komplize aus Österreich wurde angezeigt und seinen Obsorgeberechtigten übergeben. Das Quartett soll laut Polizei für vier versuchte und vollendete Einbrüche in Geschäftslokale verantwortlich sein.

Die Burschen waren zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr unterwegs. Zeugen verständigten den Polizeinotruf und konnten den Beamten die Fluchtrichtung zeigen. Zwei der Tatverdächtigen (15) konnten unter einem Fahrzeug entdeckt werden, wo sie sich vor den Polizisten versteckten. In ihrer Nähe wurde ein Notfallhammer gefunden. Bei den Jugendlichen fanden Beamte einen Schlagring und stellten ihn sicher.

Burschen verweigern die Aussage

Die beiden anderen Beteiligten konnten während einer Sofortfahndung gefunden werden. Auf der Straße vor den Geschäftslokalen wurde eine Kellnergeldbörse sowie eine Spardose am Boden liegend sichergestellt. Die drei 15-jährigen Tatverdächtigen verweigerten die Aussage und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.