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Bewohner vermutet

Nach Feuer in Wohn-Garage: Mann (57) tot aufgefunden

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Feuerwehr kam mit der Seilbahn
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Das Feuer in Simmering hat ein Todesopfer gefordert.
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Ein Brand in Wien-Simmering hat am Sonntagabend ein Todesopfer gefordert. Die Berufsfeuerwehr wurde  gegen 18.45 Uhr zu einer privaten Garage gerufen, die von einem 57-Jährigen schon mindestens seit zehn Jahren als Wohnraum genutzt wurde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Innere der Garage, es handelt sich um einen Zubau eines weiteren Gebäudes, bereits in Vollbrand. Für den Bewohner kam leider jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.

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Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen mit einer Löschleitung. Eine weitere Leitung kam zum Einsatz, um ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Haus zu verhindern.

Die Berufsrettung Wien rückte mit ihrer Sonder-Einsatz-Gruppe an, konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich vermutlich um den 57-jährigen Bewohner.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen übernommen. Als mögliche Ursache wird auch fahrlässiges Verhalten geprüft. Ein Ofen und ein Herd befand sich in den Garagen-Räumen. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen, ein endgültiges Ergebnis steht noch aus.

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