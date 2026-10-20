Hotel Schani eröffnet: VIPs feiern am Naschmarkt

Was für eine rauschende Nacht mitten im Herzen der Bundeshauptstadt! Mit einer glanzvollen VIP-Party feierte das brandneue Hotel Schani am Naschmarkt sein Opening und lockte die heimische Prominenz auf die Tanzfläche.

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Darauf hat die Wiener Szene lange gewartet: Nach jahrelanger Geheimnistuerei und harter Vorarbeit ließ das spektakuläre Hotel Schani im 6. Bezirk endlich alle Hüllen fallen. Direkt neben dem beliebten Naschmarkt-Trubel feierten die Promis bis tief in die Morgenstunden. Wer das Haus betrat, tauchte sofort in eine Welt ein, in der prunkvoller Wiener Jugendstil auf ultra-cooles Design und höchste Handwerkskunst traf.

Alexander und Benedikt KOMAREK, Julia LESSACHER © Andreas Tischler / Vienna Press

Das Blitzlichtgewitter am roten Teppich riss den ganzen Abend über nicht ab. Wiens bekanntester Geistlicher Toni Faber mischte sich bestens gelaunt unter das Feiervolk, begleitet von Nathalie Nemec. Auch Ö3-Ikone Claudia Stöckl strahlte mit den bunten Lichtern um die Wette. Sie kam mit ihrem Partner Udo Reichmann. Designer-Liebling La Hong genoss den bunten Stil-Mix des Hauses in vollen Zügen, während Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich und viele weitere prominente Gesichter der Stadt für echten Society-Glamour sorgten.

Mammut-Sause über den Dächern der Stadt

Für das Grand Opening ließen sich die Gastgeber nicht lumpen und boten ihren Ehrengästen ein Fest der Superlative. Los ging das Treiben bereits um 18:30 Uhr mit erlesenen Drinks und Gourmet-Häppchen. Pünktlich um 19:30 Uhr stieg der große Paukenschlag: Hoch oben auf der atemberaubenden Vieami Rooftop Bar wurde das Haus offiziell eingeweiht. Die Location katapultierte die Feiernden mit ihrem farbenfrohen Art-Déco-Look direkt in das sonnige Miami der 40er-Jahre – herrlicher Panoramablick über Wien inklusive.

Claudia STÖCKL, Udo REICHMANN © Andreas Tischler / Vienna Press

Ab 20:00 Uhr eroberten Live-Acts und Tänzer das gesamte Haus, ehe um 22:00 Uhr der Startschuss für die heiße Clubnacht fiel. Bis um Punkt 02:00 Uhr in der Früh wurde sowohl auf dem Dach als auch in der noblen Lobby getanzt, gelacht und genetzwerkt.

Heiße Shows, Top-DJs und Star-Moderation

Auf der Bühne und am Mikrofon gab sich die Prominenz das Zepter in die Hand. Film- und TV-Liebling Faris Rahoma führte als charmanter Gastgeber mit reichlich Humor durch das wilde Programm. Für atemberaubende Momente sorgten die akrobatischen und sinnlichen Einlagen der legendären Truppe Cirque Rouge. Die musikalische Umrahmung lieferten Treasure Box mit Live-Klängen sowie DJ Uschi.

Martina GLEISSENEBNER-TESKEY, Nhut LA HONG © Andreas Tischler / Vienna Press

Als die Stimmung ihren Höhepunkt erreichte, übernahmen die echten Schwergewichte der Clubszene die Plattenteller: Das Erfolgs-DJ-Duo Schwarzgold und DJ Mosaken brachten die Wände zum Wackeln und trieben den Party-Puls der Promis in ungeahnte Höhen.