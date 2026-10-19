Naschenweng: "Nachwuchs! Emma ist da"

Auf Instagram verkündet die Sängerin süße Neuigkeiten.

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Schlagersängerin Melissa Naschenweng steht normalerweise für pinken Glamour in der Schlagerwelt. Nicht umsonst ist sie die "Alpenbarbie".

Half im Stall mit

Doch leicht vergisst man, dass die Sängerin ganz bodenständige Wurzeln hat, ein echtes Landmädel ist. Das hat sie nun einmal mehr bewiesen. Auf Instagram verkündet sie stolz: "Nachwuchs! Emma ist da!"

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Action im Kuhstall

Und wer bei diesen Worten annimmt, dass sie selber Mutter geworden ist und das verheimlicht hat, irrt. Melissa hat eine tierische Geburt begleitet. Kälbchen Emma kam jüngst zur Welt und die Sängerin war live dabei. Süß ist die Babykuh und noch ganz erschöpft, wie Melissa wissen lässt.

Zu Bildern und Videos schreibt die Schlagerikone: "Keine perfekten Bilder, aber dafür echte Momente". Die Fans der Blondine feiern diese tierische Aktion.