oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Entzückend

Naschenweng: "Nachwuchs! Emma ist da"

SR
von
Melissa Naschenwengauf der Bühne mit Mikrofon, im Hintergrund ein Schlagzeuger und eine große Leinwand.
© Thomas Zeidler
Auf Instagram verkündet die Sängerin süße Neuigkeiten.
OE24 auf Google bevorzugen

Schlagersängerin Melissa Naschenweng steht normalerweise für pinken Glamour in der Schlagerwelt. Nicht umsonst ist sie die "Alpenbarbie".

Auch interessant

Rüdigers 57er: Neue TV-Pläne mit Frank Elstner

Konzert-Sensation: Weltstar Sting am Wörthersee!

Naschenweng-Sensation im ORF

Half im Stall mit

Doch leicht vergisst man, dass die Sängerin ganz bodenständige Wurzeln hat, ein echtes Landmädel ist. Das hat sie nun einmal mehr bewiesen. Auf Instagram verkündet sie stolz: "Nachwuchs! Emma ist da!"

Action im Kuhstall

Und wer bei diesen Worten annimmt, dass sie selber Mutter geworden ist und das verheimlicht hat, irrt. Melissa hat eine tierische Geburt begleitet. Kälbchen Emma kam jüngst zur Welt und die Sängerin war live dabei. Süß ist die Babykuh und noch ganz erschöpft, wie Melissa wissen lässt.

Zu Bildern und Videos schreibt die Schlagerikone: "Keine perfekten Bilder, aber dafür echte Momente". Die Fans der Blondine feiern diese tierische Aktion.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Konzert-Sensation: Weltstar Sting am Wörthersee!

Naschenweng-Sensation im ORF

Christina Stürmer nimmt sich eine Auszeit

The FreeMenSingers feiern 20 Jahre und neues Album

Mit Tiroler Glockenklang: Roncalli begeistert Publikum in Innsbruck

Tara unter Tränen: "Keine Küsse und nur 20 Minuten Sex"

Schlumpf-Alarm im Marchfelderhof

Rüdigers 57er: Neue TV-Pläne mit Frank Elstner

Band-Hammer: Ein Zahnarzt auf den Spuren von Gabalier

ORF-Star Schneider im Adrenalin-Rausch