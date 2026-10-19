DIESE Halloween-Aktion wird zum Netz-Hit

Pünktlich zu Halloween bringt Billa wieder eine besondere Leberkäse-Variante in seine Filialen. Der schwarz-rote Halloween-Leberkäse ist österreichweit erhältlich und sorgt in den sozialen Medien für unterschiedliche Reaktionen.

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Bis Anfang November gibt es den auffälligen Leberkäse wieder in den Billa-Filialen, solange der Vorrat reicht. Mit seiner schwarzen und roten Färbung fällt er sofort ins Auge und sorgt in den sozialen Medien für Gesprächsstoff.

"Unsere Halloween-Leberkässemmel ist wieder da. Wer wagt einen Biss?", kündigte Billa das Produkt in einem Posting an. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus: Während manche Kunden finden, dass der Leberkäse "besser schmeckt, als er aussieht", zeigen sich andere skeptisch. Eine Nutzerin kommentierte etwa: "Das kann nicht gut sein." Billa konterte selbstbewusst: "Mutige testen, die anderen urteilen."

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Sepiatinte sorgt für die schwarze Farbe

Auch geschmacklich gehen die Meinungen auseinander. In den Kommentaren reichen die Rückmeldungen von "nicht so meins" und "uns hat es nicht geschmeckt" bis zu begeisterten Reaktionen. Ein Fan schrieb sogar: "Vorzüglicher Geschmack, diesen Leberkäse könnte es von mir aus das ganze Jahr geben!"

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Seine ungewöhnliche Optik verdankt der Halloween-Leberkäse übrigens der Sepiatinte, die für die schwarze Färbung sorgt. Damit ist die Spezialität auch heuer wieder ein Hingucker für alle, die sich zur gruseligen Jahreszeit an etwas Ungewöhnliches wagen wollen.