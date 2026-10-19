Papst übernimmt wieder die Amtsgeschäfte

Der Papst setzt nach seiner Krebsoperation vergangene Woche im Apostolischen Palast seine Rekonvaleszenz fort.

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Dabei nimmt er wieder seine Amtsgeschäfte, die wegen seines Spitalaufenthalts unterbrochen werden mussten, auf. Wie aus dem Vatikan verlautete, wird der Papst am Mittwoch die wöchentliche Generalaudienz auf dem Petersplatz leiten.

Anders als sonst zu Wochenbeginn fährt Leo XIV. nicht in seine Residenz nach Castel Gandolfo, wie aus Vatikan-Kreisen zu erfahren war. Normalerweise verbringt Leo XIV. in der Ortschaft 25 Kilometer südöstlich von Rom den Dienstag. Bis zum morgigen Dienstag wurden alle Audienzen abgesagt.

Südamerika-Reise noch offene Frage

Als nächster großer Termin steht die Teilnahme am 40. Jahrestag des Interreligiösen Gebets in Assisi (Mittelitalien) am 27. Oktober bevor. Vor allem stellt sich die Frage, ob Leo XIV. die geplante Südamerikareise vom 6. bis 17. November nach Uruguay, Argentinien und Peru mit rund 30 Ansprachen und etwa zwölf Flügen wird antreten können. Der behandelnde Chirurg erklärte laut Medienberichten vom Sonntag, dass die für November geplante Lateinamerikareise für den Papst möglich sein sollte.

Bei dem Eingriff vergangene Woche wurde dem Papst der untere Lungenlappen der rechten Lunge entfernt, in dem ein bösartiger Tumor entdeckt worden war. Die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen und ein Routineeingriff gewesen, sagte Stefano Margaritora, der die Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Gemelli in Rom leitet, am Wochenende.