Zwei Teenies sterben bei Horror-Crash mit BMW

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nußdorf am Haunsberg im Salzburger Flachgau sind am späten Samstagabend zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren ums Leben gekommen.

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Eine 19-Jährige wurde verletzt. Der Unfallwagen mit insgesamt fünf jungen Insassen kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

© VOGL-Perspektive

Aus Auto geschleudert

Laut Polizei war ein 17-Jähriger mit einem BMW auf der alten Bundesstraße im Gewerbegebiet Pabing unterwegs, als das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Der Wagen überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Steinblock. Drei Jugendliche auf der Rückbank wurden aus dem Auto geschleudert. Sie waren nach Polizeiangaben nicht angegurtet.

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Für einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eine 19-Jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der 17-jährige Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Beide wurden dennoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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Krisenintervention für Betroffene

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren mehrere Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes im Einsatz. Einsatzleiter Stefan Stark bestätigte deren Beteiligung. Die Staatsanwaltschaft ordnete Obduktionen der beiden Todesopfer an.

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Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.