Österreich vor extra-langen Ferien

Nächsten Montag, am 26. Oktober, feiert Österreich seinen Nationalfeiertag. Für viele Familien beginnt schon zuvor an diesem Freitag der Start in die zehn Tage langen Herbstferien.

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Die Vorbereitungen für den Nationalfeiertag laufen auf Hochtouren, das Bundesheer rüstet sich für die Leistungsschau am 26. Oktober, Bundespräsident und Parlament öffnen ihre Türen.

Zehn Tage frei am Stück

Für viele Familien beginnt der Start in eine kurze Herbstpause aber schon diesen Freitag: Denn die schulischen Herbstferien beginnen heuer am Dienstag, dem 27. Oktober, und dauern bis Samstag, dem 31. Oktober.

Weil Allerheiligen am Sonntag folgt und am Montag, dem 2. November, in vielen Schulen ebenfalls unterrichtsfrei ist, werden zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher bereits ab Freitag, dem 23. Oktober, aufbrechen. Sie haben dann zehn Tage Ferien.

Starkes Gefühl für Heimat Österreich

Wie stark ist eigentlich das Gefühl für Österreich? Und wie viel Europa steckt inzwischen im heimischen Selbstbild? Eine aktuelle Umfrage des Market Instituts für das Wirtschaftsmagazin trend liefert dazu interessante Zahlen.

Mehr als 80 Prozent sind äußerst stolz darauf, Österreicher zu sein.

71 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass sie froh sind, Europäerinnen und Europäer zu sein.

Besonders stark ist dieser Europa-Stolz bei den über 50-Jährigen.

Nur drei Prozent der Befragten stehen dem Status als Unionsbürger ausdrücklich ablehnend gegenüber.

"Hätten wir gefragt, ob man sich eher als Österreicher oder Europäer verstehe, wäre das Ergebnis klar", sagt Market-Expertin Birgit Starmayr. In Bezug auf Österreich klettert der Stolz aufs Heimatland auf über 80 Prozent, wie vergleichbare Studien in diesem Kontext zeigen.

Der Nationalfeiertag bietet Gelegenheit, diese doppelte Identität zu feiern. Er erinnert an die Wiedererlangung der staatlichen Souveränität und an den Beschluss der immerwährenden Neutralität am 26. Oktober 1955. Zugleich ist Österreich heute fest in Europa eingebunden.

Was tun am Nationalfeiertag?

Wer den Feiertag in Wien verbringt, kann Republik und Demokratie direkt erleben.

Das Parlament öffnet am 26. Oktober von 10 bis 16 Uhr seine Türen. Besucher können bei Führungen die Sitzungssäle von Nationalrat, Bundesrat und Bundesversammlung besichtigen.

Auch die Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg lädt traditionell zu einem Blick hinter die Kulissen ein.