oe24
TV
E-Paper
Immo

Nach Gipfel-Erfolg

Himalaya: Deutscher stürzt 1.500 Meter in den Tod

O
von
© Getty Images/Mint Images RF
Während einer Klettertour im Himalaya ist ein deutscher Bergsteiger etwa 1.500 Meter tief in den Tod gestürzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 57-jährige Deutsche sei nach dem Aufstieg zum 6.814 Meter hohen Gipfel des Ama Dablam im Nordosten Nepals gestorben, sagte der Leiter des Trekking-Unternehmens Real Himalaya, Gokul Thapa. Thapa sprach aus Kathmandu, wohin der Tote zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Die Gruppe um den deutschen Bergsteiger war auf dem Weg nach unten gewesen, als sich das Unglück Montagfrüh (Ortszeit) ereignete. Ein nepalesischer Bergführer habe dem Deutschen zunächst gesagt, nicht aus seinem Zelt in einem Camp in etwa 6.100 Meter Höhe zu kommen, bevor nicht alles auf dem eisigen Terrain gesichert sei, sagte Thapa, der den Deutschen nach eigenen Angaben bereits seit einigen Jahren kannte und für ihn andere Bergtouren organisierte.

Auch interessant

"Warum rufst du an?" WhatsApp plant Anruf-Revolution

Trotz Ebola-Infektion: Patientin wird nach Europa gebracht

Beispielloser FPÖ-Frontal-Angriff rund um Nationalfeiertag

Als der Bergführer zurückgekehrt sei, sei der Deutsche verschwunden gewesen. "Er hat ihn nicht mehr im Zelt gesehen." Das Wetter sei gut gewesen. Nach einer Suchaktion sei seine Leiche gefunden und geborgen und schließlich mit einem Hubschrauber nach Kathmandu gebracht worden. "Er ist 1.500 Meter tief gefallen." Die Gruppe um den Deutschen hatte den Gipfel am Sonntag erreicht. Der Ama Dablam befindet sich etwa 20 Kilometer vom Mount Everest, den mit 8.849 Metern höchsten Berg der Erde, entfernt in der Khumbo-Region Nepals.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Immobilienriese droht mit Deutschland-Aus

Video: Hier kracht Kreuzfahrtriese in Containerschiff

2,92-Meter-Wels! DIESER Fisch sprengt alle Angler-Träume

Hitlers Teehaus zerstört: Feuerteufel in Psychiatrie

Himalaya: Deutscher stürzt 1.500 Meter in den Tod

Kreuzfahrt-Chefin: "Sind ja nicht im Zillertal"

"Bombe reingeschmissen" - Explosion in Mannheimer Café

Junge Union will Einsatz der Bundeswehr gegen Chaoten

Jetzt wird auch noch das Sterben teurer

Unbekannter klingelt und erschießt 43-Jährigen