Beispielloser FPÖ-Frontal-Angriff rund um Nationalfeiertag

Blaue Politiker schießen verbal mehr als 20 Mal gegen die Ampel-Koalition ++ Kickl spricht wörtlich sogar von „Verrat der Systemparteien“

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Österreich feierte am Montag den Nationalfeiertag mit Angelobungen, Festreden, Tagen der offenen Türen sowie einer großen Heeresschau - doch die FPÖ begeht den Tag alles andere als feierlich. Mit einer bisher unbekannten Heftigkeit attackierten FPÖ-Politiker am Feiertagswochenende alle anderen Parlamentsparteien, warfen ihnen wörtlich „Verrat an der Heimat“ vor, malten eine „Massenmigration“ an die Wand - auch der ORF und die Journalisten des „Report“ wurden angegriffen.

Kickl spricht von „Verrat“

Höhepunkt der FPÖ-Initiative war eine Rede von Parteichef Herbert Kickl auf „FPÖ-TV“ am Montag, also dem Nationalfeiertag selbst. Kickl warf den sogenannten „Systemparteien“ - er meint damit ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne - vor, die Neutralität, „das Fundament unserer Republik zu zertrümmern“. Wörtlich sprach er von "Verrat an unserer Heimat“.

Etwas später griff FPÖ-General Christian Hafenecker das „Report“-Team des ORF an, dieses hätte bei Tag der offenen Tür im Parlament Besucher rund um den FPÖ-Stand „bedrängt“ und „verhört“.

Doch das war längst nicht alles, hier die heftigsten Angriffe, insgesamt waren es mehr als 20 an diesem Wochenende:

Samstag, 9.00 Uhr: FW-Kainz: „EU-Klima-Utopie zerstört unseren Wohlstand!“

Samstag, 9.00 Uhr: FPÖ–Krauss: „NEOS kassieren Akademieförderung, die sie selbst abschaffen wollen“.

Samstag, 13.22 Uhr: FPÖ – Kickl: „Dem Kanzler ohne Wählerauftrag geht es nur mehr um den Machterhalt!“

Sonntag, 9.00 Uhr: FPÖ – Kolm: „Weitere Gebühren statt echter Entlastung – Regierung ignoriert die selbst verursachte Kostenlawine!“

Sonntag, 9.32 Uhr: FPÖ - Nepp: ÖIF-Studie zerlegt rot–pinke Integrationspolitik

Sonntag, 9.46 Uhr: FPÖ - Darmann: "'Festung Österreich“ statt Integrations–PR“!

Sonntag, 11.18 Uhr: FPÖ - Schnedlitz: „Marterbauer soll sofort zum Österreich–Hass seiner Parteijugend Stellung beziehen!“

Sonntag, 12.57 Uhr: FPÖ – Berger: Migrantenkriminalität ufert rund um den Nationalfeiertag völlig aus

Sonntag, 13.00 Uhr: FPÖ - Schnedlitz: „Illegale Masseneinwanderung bringt unser Gesundheitssystem an den Rand des Kollapses!“

Soweit ein kurzer Auszug, teilweise erfolgten die Angriffe im Drei-Minuten-Takt . Die Konter der anderen Parteien kamen indes eher in homöopathischen Dosen: SPÖ-Mandatar Rudolf Silvan und der Grüne David Stögmüller hielten dagegen - das war's aber auch schon.