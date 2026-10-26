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Nationalfeiertag

Feierlichkeiten mit Kranzniederlegung begonnen

Bundespräsident legt einen Kranz mit rot-weiß-rotem Band am Äußeren Burgtor in Wien nieder.
© APA/MAX SLOVENCIK
Am Heldenplatz finden die Ansprachen von Bundespräsident und Regierung statt.
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Mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung haben am Montag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. Im Weiheraum des Äußeren Burgtors beim Wiener Heldenplatz gedachten sie der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. Bei sonnigem, aber windigem Wetter war der Heldenplatz bereits recht gut besucht. Zuvor hat sich die Bundesregierung zu einem Ministerrat getroffen.

Minister und Soldaten bei einer Kranzniederlegung zum Nationalfeiertag in der Krypta am Äußeren Burgtor.
© APA/MAX SLOVENCIK

Als nächster Höhepunkt der Feierlichkeiten am 71. Jahrestag des Beschlusses der österreichischen Neutralität folgen ein Überflug der Eurofighter und ein Fallschirmsprung. Im Anschluss werden 1.200 Rekruten am Wiener Heldenplatz angelobt.

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Leistungsschau und offene Pforten der Institutionen

Zusätzlich zur Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz öffnen auch heuer wieder die Institutionen der Republik die Pforten für Interessierte. Tag der offenen Tür gibt es unter anderem im Parlament, in der Präsidentschaftskanzlei, im Bundeskanzleramt sowie in diversen Ministerien und Höchstgerichten.

Eigene Pläne haben FPÖ und Grüne. Die Freiheitlichen begehen den Feiertag wieder mit ihrem "Neutralitätsfest". Grünen-Chefin Leonore Gewessler lädt gegenüber vom Parlament unter dem Titel "Ein Tisch, zwei Sessel und Zeit zum Reden" zum Gespräch. Den Abschluss macht am Abend die traditionelle Fernsehansprache des Bundespräsidenten.

Video zum Thema

Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten

© Bundesheer.at

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