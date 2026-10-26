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Webcam zeigt Mateschitz‘ privaten Hangar

Ein Mann mit Sonnenbrille steht auf einer Rennstrecke, im Hintergrund weitere Personen und Tribünen.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Eine öffentlich zugängliche Webcam am Salzburger Flughafen ermöglicht ungewöhnlich detaillierte Einblicke in den Alltag von Mark Mateschitz.
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Die Kamera liefert regelmäßig neue Aufnahmen vom Rollfeld und zeigt dabei auch den Bereich vor einem Hangar, den der Red-Bull-Erbe privat nutzt.

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Auf den Bildern sind zahlreiche Flugzeuge zu sehen, darunter Maschinen der Flugsammlung The Flying Bulls, die eng mit der Geschichte seines Vaters Dietrich Mateschitz verbunden ist. Auch Flugzeuge, die für private Reisen der Familie genutzt werden, geraten ins Bild. Dazu zählt ein gemeinsamer Privatjet von Mark Mateschitz und seiner Partnerin Victoria Swarovski. Seine Kennung "LVM" wird mit den Initialen des Paares in Verbindung gebracht.

Zwei Flugzeuge stehen auf dem Vorfeld eines Flughafens mit Bergen im Hintergrund.
Mateschitz © Webcam

Nicht nur Flugzeuge lassen sich auf den Aufnahmen erkennen. Auch wenn Mateschitz selbst Hand an seine Helikopter legt, können Beobachter das Geschehen vor dem Hangar verfolgen. Der 34-Jährige gilt als begeisterter Flugzeug- und Helikopterfan und arbeitet nach Angaben des Berichts gelegentlich selbst an den Maschinen.

Mehrere Menschen gehen entlang der Rennstrecke am Red Bull Ring bei sonnigem Wetter.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Die Webcam verpixelt zwar die Gesichter abgebildeter Personen, verhindert aber nicht, dass Bewegungen rund um den Hangar sichtbar bleiben. So können Außenstehende unter Umständen nachvollziehen, wann Flugzeuge am Boden stehen oder sich Aktivitäten auf dem Gelände abspielen. Wie weit solche Einblicke in den privaten Bereich reichen, hängt vom jeweiligen Bildausschnitt ab.

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