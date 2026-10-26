Nationalfeiertag: Diese Geschäfte haben heute offen

Diese Supermärkte haben am Nationalfeiertag geöffnet

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Am Montag, dem 26. Oktober, feiert Österreich seinen Nationalfeiertag. Für viele Geschäfte bedeutet das einen Ruhetag: Die meisten Supermärkte bleiben geschlossen. Wer dennoch Lebensmittel oder andere Dinge des täglichen Bedarfs benötigt, muss sich auf wenige Ausnahmen beschränken. Vor allem einzelne Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen haben geöffnet.

Hofer und Lidl bleiben geschlossen

Wer am Nationalfeiertag bei Hofer oder Lidl einkaufen möchte, steht vor verschlossenen Türen. Beide Diskonter lassen ihre Standorte am Sonntag, dem 25. Oktober, und am Feiertag, dem 26. Oktober, österreichweit geschlossen. Auch in Tourismusregionen gibt es laut den vorliegenden Angaben keine regulären Sonderöffnungszeiten.

Diese Spar-Filialen haben geöffnet

Bei Spar gibt es hingegen einige Ausnahmen. Geöffnet sind jene Standorte, die auch an Sonn- und Feiertagen aufsperren. Dazu zählen Spar-Märkte in Bahnhöfen, der Spar am Grazer Flughafen sowie Spar-express-Shops an Tankstellen.

Da sich die Öffnungszeiten je nach Standort unterscheiden, empfiehlt sich vor dem Einkauf ein Blick in den Spar-Standortfinder.

Billa: Diese Filialen sperren auf

Auch Billa bietet an ausgewählten Standorten Einkaufsmöglichkeiten. Dazu gehören Filialen an Verkehrsknotenpunkten sowie einzelne Märkte in Salzburg und Kärnten.

Wien:

Neuer Markt 17, 1010 Wien: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Praterstern, 1020 Wien: 6 bis 22 Uhr

6 bis 22 Uhr Franz-Josefs-Bahnhof, Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien: 6 bis 22 Uhr

6 bis 22 Uhr Westbahnhof, Europaplatz 1–3, 1150 Wien (Minimarkt): 5.30 bis 23 Uhr

Flughafen Wien:

Grundstück 611/1: 6.30 bis 22 Uhr

6.30 bis 22 Uhr Terminal 1: 5.30 bis 20 Uhr

5.30 bis 20 Uhr Terminal 3: 6 bis 22 Uhr

Salzburg:

Griesgasse: 11 bis 15 Uhr

11 bis 15 Uhr Kaigasse: 11 bis 15 Uhr

Kärnten:

Klagenfurter Hauptbahnhof: 6 bis 21 Uhr

Die genannten Zeiten gelten laut den vorliegenden Angaben sowohl für Sonntag, den 25. Oktober, als auch für den Nationalfeiertag. Weil sich Öffnungszeiten ändern können, sollten sie vor dem Weg zum Geschäft im Billa-Marktfinder überprüft werden.

Debatte über längere Öffnungszeiten

Unabhängig von den Feiertagsregelungen wird in Österreich über eine mögliche Ausweitung der Ladenöffnungszeiten diskutiert. NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn hat sich dafür ausgesprochen, eigentümergeführten Geschäften, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, längere Öffnungszeiten zu ermöglichen. Auch ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer kann sich eine Ausweitung für Geschäfte ohne angestelltes Personal vorstellen.

Die SPÖ lehnt eine weitergehende Sonntagsöffnung hingegen ab. Staatssekretärin Michaela Schmidt verwies laut APA darauf, dass eine umfassende Öffnung an Sonntagen im Regierungsprogramm nicht vereinbart sei. Sie warnte zudem davor, dass dadurch auch die Anwesenheit von Beschäftigten in den Geschäften notwendig werden könnte.

Für den Nationalfeiertag gilt damit: Wer einkaufen muss, sollte vor allem bei einzelnen Spar- und Billa-Standorten an Bahnhöfen, Flughäfen oder Tankstellen nachsehen und die konkreten Öffnungszeiten vorab prüfen.