oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Wellenförmige Koliken

Starke Schmerzen: Mucha liegt im Spital

S
von
Älterer Mann liegt im Krankenhausbett mit Infusionsnadel im Arm und schaut in die Kamera.
© Facebook
Verleger Christian W. Mucha (72) musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Verleger Christian Mucha muss sich vorerst eine Auszeit nehmen. In einem Facebook-Posting berichtet der 72-Jährige von heftigen Schmerzen, die ihn am Samstagfrüh erstmals in seinem Leben mit der Rettung ins Spital brachten. Nach intensiven Untersuchungen gibt es inzwischen vorsichtige Entwarnung: Eine Operation ist vorerst nicht notwendig.

Auch interessant

Star-Rapperin Nicki Minaj soll neue Trump-Pressesprecherin werden

"This Is Us"-Star überrascht mit neuer Figur

Royales Gala-Dinner endet mit Erbrechen

"Meist habe ich in meinem Leben selbst dafür gesorgt, dass mir nicht fad wird", schreibt Mucha. Doch manchmal komme das Schicksal völlig unerwartet dazwischen. Am Samstagfrüh musste er wegen heftiger, wellenförmiger Koliken in die Wiener Rudolfstiftung gebracht werden. Die Schmerzen seien auf einer Skala von eins bis zehn bei 9,5 gelegen, schildert der Verleger.

Seinen Dank richtet Mucha an den Arzt der chirurgischen Notaufnahme, Dr. Schmucker, und dessen Team. Durch umsichtiges Vorgehen und Untersuchungen nach dem Ausschlussverfahren sei es gelungen, die Ursache seiner Beschwerden zu finden. Demnach handelt es sich um eine seltene Kombination aus einer Darmblockade und einer Nierenfunktionsstörung im Zusammenhang mit Nierensteinen.

Vorerst keine Operation

Für die weitere Behandlung wechselte Mucha inzwischen in ein Privatspital. Dort gibt es vorsichtige Entwarnung: Zunächst soll versucht werden, die Beschwerden mit Medikamenten in den Griff zu bekommen. Ein operativer Eingriff ist vorerst nicht geplant. Wie lange er ausfallen wird, hängt davon ab, ob die Behandlung anschlägt.

Seinen vorübergehenden Rückzug nimmt Mucha mit Humor. Er vergleicht seinen Körper mit einem Oldtimer, bei dem sich im Laufe der Jahre einige Mängel bemerkbar machen: "Bei einem Oldtimer gibt's Roststellen, der Vergaser ist nicht mehr intakt und die Benzinleitung verlegt."

Reparieren lasse sich das aber, hofft der Verleger. Sein Ziel sei es, noch einmal ein "Zulassungs-Pickerl" zu bekommen. Bis dahin brauche er Zeit und Ruhe, um wieder auf die Beine zu kommen. Für seine vorübergehende Abwesenheit bittet Mucha um Verständnis – schließlich wolle er erst wieder fit werden, bevor er auf die "wilden Straßenrennen" zurückkehre.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Razzia bei Meghans Vater: Polizei sichert Festplatten

"Gröbster Art": Minister gibt Update zu Vorwürfen gegen Meghans Vater

Bodybuilding-Erfolg: Ex-ORF-Lady Martina Reuter feiert US-Triumph

Polizei untersucht Laptop von Meghans Vater

Autsch! Königin Letizia stürzt auf Fischerboot

"Eifersüchtig" und "arrogant" - Schauspiel-Kollege rechnet mit Peter Alexander ab

Meghan konfrontierte Vater mit Missbrauchsvorwürfen

Prinzessin Kate und Prinz William begeistern im Freizeit-Look

Star-Rapperin Nicki Minaj soll neue Trump-Pressesprecherin werden

Starke Schmerzen: Mucha liegt im Spital