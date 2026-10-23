"This Is Us"-Star überrascht mit neuer Figur

Schauspielerin Chrissy Metz hat deutlich an Gewicht verloren. Bei der Premiere ihrer neuen Serie präsentierte sie sich in einem figurbetonten Kleid – und sprach offen über die Gründe für ihre Veränderung.

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Bei der Premiere des neuen Dramas "Nocturne" am 20. Oktober in Los Angeles zog Chrissy Metz die Blicke auf sich. Die aus "This Is Us" bekannte Schauspielerin erschien in einem olivgrünen Samtkleid mit Puffärmeln, das ihre veränderte Silhouette betonte. Dazu trug sie offene Schuhe mit metallischem Glanz. Neben ihren Co-Stars Liev Schreiber, Zazie Beetz und Stephen Graham posierte sie für die Fotografen.

29 Kilo dank Medikament verloren

Hinter ihrem neuen Auftritt steckt eine deutliche Gewichtsabnahme: Wie das Magazin "Hello!" berichtet, hat Metz in den vergangenen Monaten mithilfe eines GLP-1-Medikaments rund 29 Kilogramm verloren. Die Schauspielerin hatte bereits zuvor offen über ihre Entscheidung gesprochen.

Nach ihrem Broadway-Engagement im Musical "& Juliet" erzählte sie, dass sie das Präparat zunächst nur zögerlich ausprobiert habe. Neben der Gewichtsabnahme habe es auch die ständigen Gedanken ans Essen gedämpft.

"Beweglicher" und weniger Schmerzen

Gegenüber "Hello!" schilderte Metz, welche Veränderungen sie im Alltag bemerkt: "Es hilft mir, beweglicher zu sein, weniger Gelenkschmerzen und Entzündungen zu haben, auf der Bühne herumzulaufen und einfach Dinge zu tun, die mit mehreren Pfunden und Zentimetern mehr viel schwieriger gewesen wären."

Kritik an ihrem Gewichtsverlust versucht die Schauspielerin gelassen zu nehmen. Gegenüber "Us Weekly" erklärte sie, dass Menschen unabhängig davon kritisiert würden, wie sie aussähen oder sich kleideten – egal, ob sie dünn oder übergewichtig seien.

Kritik an ihrem Gewichtsverlust versucht die Schauspielerin gelassen zu nehmen. © WireImage

Metz hatte sich in der Vergangenheit wiederholt für eine authentische Darstellung von Plus-Size-Personen in Film und Fernsehen eingesetzt. Sie sprach über Selbstakzeptanz und Benachteiligungen im Berufsleben, in der Modebranche und beim Dating. Ihren persönlichen Wert mache sie nicht von ihrem Körper oder ihrem Gewicht abhängig.

Neue Serie startet am 23. Oktober

Auch beruflich gibt es Neuigkeiten: "Nocturne" startet am 23. Oktober 2026 bei Apple TV. Metz übernimmt darin die wiederkehrende Rolle der Ida.

Neue Serie startet am 23. Oktober © Apple TV via Getty Images

Im Mittelpunkt steht Jonah, gespielt von Liev Schreiber. Der ehemalige Soldat arbeitet inzwischen als Mordermittler und zieht in eine Kleinstadt im Westen Pennsylvanias. Doch die erhoffte Ruhe hält nicht lange an: Der totgeglaubte Serienkiller Jurek Walter, dargestellt von Stephen Graham, bedroht plötzlich den Ort und Jonahs Familie. FBI-Agentin Saga Bauer, gespielt von Zazie Beetz, ermittelt undercover.