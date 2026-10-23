Krebs-Schock: Johann Lafer geht es jetzt endlich besser

Johann Lafer kämpft mit dem Krebs. Doch jetzt geht der Starkoch endlich wieder mit einer positiven Nachricht an die Öffentlichkeit.

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Große Erleichterung um TV-Liebling und Johann Lafer! Der 69-jährige Starkoch meldet sich nach seiner schockierenden Krebs-Diagnose mit einer echten Mutmach-Botschaft zurück.

Jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels

Auf dem roten Sofa der NDR-Sendung "DAS!" überraschte er die Fans mit einem Anblick, der viele zu Tränen rührte. Der Kult-Schnauzer ist zurück, und auch die Haare sind wieder da! Ein klares Zeichen: Die harte Chemotherapie ist vorbei.

Besonders rührend: Der Star-Gourmand hat seinen Geschmackssinn zurück!

Statt aggressiver Chemo schlägt jetzt eine schonende Immuntherapie an. Zwar muss der Küchen-König die Behandlungen noch rund zwei Jahre durchziehen, doch seine Lebensfreude hat er längst zurückgewonnen.

Im Mai machte der Starkoch und TV-Liebling Johann Lafer (69) seine Schock-Diagnose öffentlich: Lymphdrüsenkrebs! Doch heute blickt er endlich wieder in eine bessere Zukunft.