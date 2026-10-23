Krebs-Wende bei Lafer: "Es geht mir viel besser"

Nach schweren Monaten im Kampf gegen den Krebs meldet sich Johann Lafer mit einer erfreulichen Nachricht zu Wort. Der Star-Koch berichtet von spürbaren gesundheitlichen Fortschritten und blickt nach einer kräftezehrenden Behandlungsphase mit Optimismus in die Zukunft.

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Für den beliebten Fernsehkoch Johann Lafer markieren die vergangenen Wochen eine spürbare Wende im Alltag. Nach einer anstrengenden medizinischen Phase schlägt die veränderte Medikation positiv an, wie der Steirer in einem aktuellen Interview mit dem Magazin "Spiegel" ausführte. Mit den Worten "Es geht mir besser, viel besser" beschreibt Lafer seinen aktuellen Zustand und vermittelt damit große Zuversicht an sein Publikum.

Die vorangegangene Chemotherapie hat dem Gastronomen körperlich stark zugesetzt. Im Gespräch räumte er unumwunden ein: "Ersteres war jetzt nicht ganz so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen". Mittlerweile wurde die medizinische Strategie angepasst: Lafer wird nun mit einer gezielten Immuntherapie behandelt, bei der das körpereigene Immunsystem stimuliert wird, um bösartige Krebszellen aufzuspüren und unschädlich zu machen. Zuversichtlich resümiert er: "Ich glaube schon, dass ich bis jetzt vieles richtig gemacht habe".

Rückblick auf die schwere Krankheitsphase

Die gesundheitliche Leidensgeschichte des Starkochs begann bereits im Jahr 2023, als die Diagnose erstmals gestellt wurde. Im Mai des Folgejahres ging Lafer schließlich an die Öffentlichkeit und machte seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs publik. Die Nachricht löste in der gesamten Kulinarikszene tiefe Anteilnahme aus.

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Nur zwei Monate nach diesem Schritt folgte ein weiterer Dämpfer, als der Fernsehkoch mitteilen musste, dass sich im Körper Metastasen gebildet hatten. Es folgten intensive Klinikaufenthalte und strapaziöse Behandlungszyklen, die dem TV-Liebling alles abverlangten. Die nun eingeleitete Immuntherapie bringt den ersehnten Lichtblick, auch wenn der Weg zur vollständigen Genesung weiterhin Beharrlichkeit erfordert.

Psychische Belastung und familiärer Rückhalt

Trotz der deutlichen Besserung betont Lafer, dass der Heilungsprozess andauert. Im Interview stellte er klar: "Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin. Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken." Die Strapazen der Erkrankung haben nicht nur physische Spuren hinterlassen, sondern auch seelisch Spuren gezeichnet. Seine frühere, nahezu grenzenlose Vitalität und sein gewohnter Antrieb seien derzeit spürbar gedämpft.

Das Star-Foto des Tages 1 / 5 Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram 22.10.2026: Martina Reuter ist in Bestform - nur noch wenige Tage bevor sie in den USA bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antritt. © Instagram 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram

In dieser herausfordernden Lebensphase gibt ihm vor allem sein privates Umfeld die nötige Stabilität. Seine Ehefrau Silvia steht ihm als feste Stütze zur Seite; die beiden sind seit mehr als vier Jahrzehnten ein Paar und teilen ihr Leben miteinander. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern gibt die Familie dem TV-Star jene Kraft, die er für die kommenden Behandlungsschritte und den vollständigen Genesungsweg dringend benötigt.