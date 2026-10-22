Tränen & Promis
Glamouröses Staraufgebot bei den Vienna Awards
Die Vienna Awards brachten erneut internationale Persönlichkeiten aus Mode, Entertainment, Kultur und Wirtschaft in Österreichs Hauptstadt zusammen. Neben bewegenden Auszeichnungen standen auch kreative Visionen und besondere Lebenswege im Fokus des Abends.
Auszeichnungen für internationale Prominenz
Zu den Höhepunkten des Abends gehörte die Auszeichnung von Nadja Auermann mit dem "Icon of the Century Award". Ebenfalls im Rampenlicht stand Henry Samuel, der Sohn von Heidi Klum und Seal: Er wurde als "Model of the Year" geehrt. Den Preis überreichte ihm Elias Becker, Sohn von Tennislegende Boris Becker.
Emotionale Momente auf der Bühne
Für besondere Rührung sorgte die Prämierung von Schauspielerin Ursula Karven mit dem "Female Empowerment of the Year Award". Nach der Laudatio von Barbara Becker zeigte sich Karven den Tränen nahe. Weitere Preise gingen unter anderem an Riccardo Simonetti (Social Impact Award), Michael Buchinger (Austrian Entertainer of the Year) sowie Jasmin Erbas (Designer of the Year). Ein Special Award ging zudem an VOGUE Austria.
Couture-Shows und musikalische Highlights
Auch modisch hatte das Event einiges zu bieten: Der Pariser Designer InClover zeigte seine Couture-Kreationen, während Jasmin Erbas das Finale der Runway-Show gestaltete. Musikalisch begleitete unter anderem Esther Graf die Feier, die gleichzeitig als "Music Artist of the Year" ausgezeichnet wurde.
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Spontane Einlage am DJ-Pult
Nach den Ehrungen feierten die Gäste in den Räumlichkeiten der Wiener Hofburg bis in die Morgenstunden weiter. Dabei sorgte Elias Becker für eine Überraschung, indem er spontan selbst das DJ-Pult übernahm und für Stimmung sorgte.
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