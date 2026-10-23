Oliver Pocher: Liebes-Klartext zu Gaby Alves!

Gibt es eine neue Frau an der Seite von Oliver Pocher? Im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" fühlte Sänger Pietro Lombardi seinem Kumpel auf den Zahn und konfrontierte den Comedian mit den hartnäckigen Gerüchten um ein Techtelmechtel mit Reality-Sternchen Gabriela Alves.

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In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche in der Promiszene gewaltig. Auslöser war Gabriela "Gaby" Alves selbst, die aus Formaten wie "Ex on the Beach" und "Are You the One?" bekannt ist. In einem Podcast hatte sie von einer Affäre mit einem prominenten, blonden Mann aus Deutschland geschwärmt. Am Rande des Promi-Boxevents "Fame Fighting" in Essen goss ihre Freundin Marlisa Rudzio zusätzliches Öl ins Feuer und deutete an, dass ganz Deutschland diesen Mann kenne, woraufhin die Bild-Zeitung Oliver Pocher als geheimen Flirt ins Spiel brachte.

Im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" nutzte Pietro Lombardi nun die Gelegenheit, die Sache direkt an der Quelle zu hinterfragen. Da der Sänger derzeit bei Pocher in dessen Kölner Villa wohnt, kann er die privaten Vorgänge aus nächster Nähe beobachten. Lombardi sprang seinem Kumpel zunächst zur Seite und betonte: "Olli ist Single, der darf sich treffen mit wem er will." Gleichzeitig ließ er mit Blick auf Alves wissen: "Ich habe sie jedenfalls nicht im Haus gesehen."

Pocher schlägt die Tür zu: "Kompletter Bullshit"

Pocher selbst stellte daraufhin unmissverständlich klar, wie streng er sein privates Refugium hütet: "Bei mir zuhause kommt sowieso so gut wie gar keiner rein, weil es bis dahin erst mal ein Vertrauensverhältnis geben muss." Mit den Spekulationen um eine Beziehung räumte der Entertainer, der in der Vergangenheit mit Sandy Meyer-Wölden sowie Amira Aly verheiratet war, radikal auf: "Mein Beziehungsstatus ist Single. Ist einfach so und wird auch so bleiben. Und ich bin in niemanden verliebt oder irgendwas anderes."

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Auf die konkreten Gerüchte um Treffen mit Alves reagierte der Comedian gewohnt scharf: "Ob, wann, wen, wo ich gegebenenfalls treffe – ich gehe auf diese ganzen Namen und Geschichten gar nicht ein, das ist einfach kompletter Bullshit." Es gebe dazu schlichtweg nichts zu vermelden. Er habe sich noch nie über Partnerschaften definiert und lerne unvoreingenommen die unterschiedlichsten Menschen kennen, ganz gleich ob diese bei OnlyFans aktiv seien oder Reality-TV machten.

"Die Öffentlichkeit erfährt es als Letzte"

Dass daraus jedoch Liebe entstanden sei, dementierte Pocher mit Nachdruck. Stattdessen fasste er seine bewährte Taktik zusammen: "Vielleicht habe ich jemanden getroffen oder auch nicht. Wenn ich in einer Beziehung bin, wird es die Öffentlichkeit als letzte erfahren."

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Pietro verzweifelte während des Gesprächs scherzhaft an der Verschwiegenheit seines Kumpels. Nach einem vergeblichen Nachhaken witzelte Pocher schließlich: "Wenn es was wirklich Ernsthaftes zu verkünden gibt, werden wir das machen." Bis dahin bleibt der Comedian überzeugter Single und hält sein Liebesleben eisern unter Verschluss.