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Kassen-Hammer

DIESE Neuerung führt Hofer jetzt ein

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Hofer
© TZOe Lisi Niesner
Hofer baut sein Kassensystem deutlich aus. Bis Ende 2027 sollen in mehr als 170 Filialen zusätzliche Selbstbedienungskassen stehen.
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Wer bei Hofer nur schnell ein paar Kleinigkeiten besorgen will, kann die Schlangen an den normalen Kassen noch einfacher links liegen lassen.

In diesen Bundesländern passiert am meisten

Denn in mehr als 170 von insgesamt 540 Hofer-Filialen sollen bis Ende des Jahres 2027 zusätzliche Selbstbedienungskassen installiert werden. Selber scannen, zahlen und fertig ist der Einkauf. Auch Produkte ohne Strichcode lassen sich erfassen: Bei Gebäck oder Gemüse einfach das Richtige auf dem Terminal auswählen, Stückzahl bestimmen und auf OK tippen.

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Achtung, Zettel-Pflicht: Nach dem Bezahlen bloß nicht den Bon wegwerfen. Die Schranke zum Ausgang öffnet sich erst, wenn man den Kassenbeleg einscannt.

Hofer hält ausdrücklich an den Filialen mit Personal fest. Die Selbstbedienungskassen stellen laut Hofer eine Ergänzung und keinen Ersatz dar.

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