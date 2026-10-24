Diese Supermärkte haben am Nationalfeiertag geöffnet

Ein langes Wochenende mit Nationalfeiertag steht bevor. Da die allermeisten Geschäfte an diesen Tagen geschlossen bleiben, zeigen wir, wo du dennoch einkaufen kannst.

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Wer kennt es nicht? Man braucht unbedingt etwas aus dem Supermarkt, aber es ist Feiertag. Da der Nationalfeiertag in diesem Jahr auf einen Montag fällt, haben die allermeisten Geschäfte zwei Tage lang zu. Auch in Tourismusregionen bleiben typische Sonderöffnungszeiten aus.

Hofer und Lidl zu

Allzu viel hat an Sonn- und Feiertagen in der Zwischensaison in Österreich nicht geöffnet. So lassen etwa die beiden Diskonter-Ketten Hofer und Lidl alle Standorte bundesweit an diesem verlängerten Wochenende, am Sonntag (25.10.) und am Nationalfeiertag (26.10.), geschlossen.

Spar-Standorte im Überblick

Bei Spar sieht die Lage anders aus, auch wenn es sich nur um vereinzelte Märkte handelt. Geöffnet haben jene Standorte, die sonst auch an Sonn- und Feiertagen offen sind.

Spar in Bahnhöfen in ganz Österreich

Spar am Grazer Flughafen

Spar-express-Tankstellenshops

Da Öffnungszeiten variieren können, empfiehlt sich ein Blick auf den Online-Standortfinder.

Billa-Filialen am Feiertag

Auch bei Billa haben einige wenige Standorte in ganz Österreich geöffnet. Dazu zählen vor allem stark frequentierte Bereiche und Bahnhöfe wie der Westbahnhof, Klagenfurter Hauptbahnhof sowie Tankstellenshops. Der Marktfinder hilft bei der Suche nach den genauen Zeiten.

Diese Billa-Märkte haben am 25. und am 26.10. offen:

Wien:

1010 Wien, Neuer Markt 17/Herrnhuterhaus: Sonntag und Feiertag jeweils von 10 bis 20 Uhr

1020 Wien, Praterstern: Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr

1090 Wien, Julius Tandler Platz 3/Franz Josefs Bahnhof: Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr

1150 Wien, Europaplatz 1 bis 3 (Westbahnhof – Minimarkt): Sonntag und Feiertag von 5.30 bis 23 Uhr

Niederösterreich:

Wien-Flughafen (Gst. 611/1): Sonntag und Feiertag jeweils von 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen (Terminal 1): Sonntag und Feiertag jeweils von 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen (Terminal 3): Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr

Salzburg:

Billa in der Griesgasse: Sonntag und Feiertag jeweils von 11 bis 15 Uhr

Kaigasse: Sonntag und Feiertag jeweils von 11 bis 15 Uhr

Kärnten:

Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof: Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 21 Uhr

Diskussion um längere Ladenöffnungszeiten

NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn hatte sich zuletzt unter anderem dafür ausgesprochen, die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, auszuweiten.

In Geschäften ohne Angestellte kann sich auch ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer längere Ladenöffnungszeiten vorstellen.

Absage von der SPÖ

Dies würde aber deutlich weitreichenderen Sonntagsöffnungen im Handel Tür und Tor öffnen und entgegen dem Regierungsprogramm auch persönliche Anwesenheiten von Personal im Geschäft vorsehen, entgegnet die SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt laut APA.

Eine weitreichende Sonntagsöffnung sei im Regierungsprogramm nicht vereinbart und komme für die SPÖ nicht in Frage, stellte Schmidt klar.

Zuletzt forderte auch der Chef des Handelskonzerns Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Bipa, Penny) in Österreich, Marcel Haraszti, die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in Österreich von 72 auf 78 Wochenstunden.