Langes Wochenende
Diese Supermärkte haben am Nationalfeiertag geöffnet
Wer kennt es nicht? Man braucht unbedingt etwas aus dem Supermarkt, aber es ist Feiertag. Da der Nationalfeiertag in diesem Jahr auf einen Montag fällt, haben die allermeisten Geschäfte zwei Tage lang zu. Auch in Tourismusregionen bleiben typische Sonderöffnungszeiten aus.
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Hofer und Lidl zu
Allzu viel hat an Sonn- und Feiertagen in der Zwischensaison in Österreich nicht geöffnet. So lassen etwa die beiden Diskonter-Ketten Hofer und Lidl alle Standorte bundesweit an diesem verlängerten Wochenende, am Sonntag (25.10.) und am Nationalfeiertag (26.10.), geschlossen.
Spar-Standorte im Überblick
Bei Spar sieht die Lage anders aus, auch wenn es sich nur um vereinzelte Märkte handelt. Geöffnet haben jene Standorte, die sonst auch an Sonn- und Feiertagen offen sind.
- Spar in Bahnhöfen in ganz Österreich
- Spar am Grazer Flughafen
- Spar-express-Tankstellenshops
Da Öffnungszeiten variieren können, empfiehlt sich ein Blick auf den Online-Standortfinder.
Billa-Filialen am Feiertag
Auch bei Billa haben einige wenige Standorte in ganz Österreich geöffnet. Dazu zählen vor allem stark frequentierte Bereiche und Bahnhöfe wie der Westbahnhof, Klagenfurter Hauptbahnhof sowie Tankstellenshops. Der Marktfinder hilft bei der Suche nach den genauen Zeiten.
Diese Billa-Märkte haben am 25. und am 26.10. offen:
Wien:
- 1010 Wien, Neuer Markt 17/Herrnhuterhaus: Sonntag und Feiertag jeweils von 10 bis 20 Uhr
- 1020 Wien, Praterstern: Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr
- 1090 Wien, Julius Tandler Platz 3/Franz Josefs Bahnhof: Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr
- 1150 Wien, Europaplatz 1 bis 3 (Westbahnhof – Minimarkt): Sonntag und Feiertag von 5.30 bis 23 Uhr
Niederösterreich:
- Wien-Flughafen (Gst. 611/1): Sonntag und Feiertag jeweils von 6.30 bis 22 Uhr
- Wien-Flughafen (Terminal 1): Sonntag und Feiertag jeweils von 5.30 bis 20 Uhr
- Wien-Flughafen (Terminal 3): Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 22 Uhr
Salzburg:
- Billa in der Griesgasse: Sonntag und Feiertag jeweils von 11 bis 15 Uhr
- Kaigasse: Sonntag und Feiertag jeweils von 11 bis 15 Uhr
Kärnten:
- Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof: Sonntag und Feiertag jeweils von 6 bis 21 Uhr
Diskussion um längere Ladenöffnungszeiten
NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn hatte sich zuletzt unter anderem dafür ausgesprochen, die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, auszuweiten.
In Geschäften ohne Angestellte kann sich auch ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer längere Ladenöffnungszeiten vorstellen.
Absage von der SPÖ
Dies würde aber deutlich weitreichenderen Sonntagsöffnungen im Handel Tür und Tor öffnen und entgegen dem Regierungsprogramm auch persönliche Anwesenheiten von Personal im Geschäft vorsehen, entgegnet die SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt laut APA.
Eine weitreichende Sonntagsöffnung sei im Regierungsprogramm nicht vereinbart und komme für die SPÖ nicht in Frage, stellte Schmidt klar.
Zuletzt forderte auch der Chef des Handelskonzerns Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Bipa, Penny) in Österreich, Marcel Haraszti, die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in Österreich von 72 auf 78 Wochenstunden.
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