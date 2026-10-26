Amazon kündigt neuen Paketsteuer-Knall an

Wer in Österreich regelmäßig Haushaltsartikel über Amazon bestellt, muss sich ab 2027 auf zusätzliche Kosten einstellen. Die bisherige Ausnahme für Spar-Abo-Lieferungen soll dann wegfallen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit 1. Oktober 2026 wird in Österreich bei Bestellungen über große Onlinehändler eine zusätzliche Paketabgabe verrechnet. Für Amazon-Kunden bedeutet das derzeit meist 2,40 Euro pro Bestellung inklusive Umsatzsteuer. Bislang waren regelmäßige Lieferungen im Rahmen des Spar-Abos von dieser Gebühr ausgenommen. Doch damit soll bald Schluss sein.

Amazon kündigt die Änderung in einer Nachricht an seine Kunden an. Während die Spar-Abos vorerst zu den bisherigen Bedingungen weiterlaufen, soll die Paketsteuer ab 2027 auch für diese Lieferungen gelten. Einen genauen Starttermin hat der Onlinehändler noch nicht genannt.

© Getty Images

Deutliche Mehrkosten

Die zusätzlichen Kosten könnten sich vor allem bei häufig genutzten Spar-Abos bemerkbar machen. Wer beispielsweise einmal im Monat Waschmittel, Kaffee, Tierfutter oder andere Alltagsprodukte geliefert bekommt, müsste bei einer Gebühr von 2,40 Euro pro Lieferung mit 28,80 Euro Mehrkosten im Jahr rechnen.

Ob Amazon die Abgabe tatsächlich bei jeder Spar-Abo-Lieferung in dieser Höhe verrechnet, ist noch offen. Das Unternehmen hat angekündigt, rechtzeitig über die konkreten Änderungen zu informieren.

Auch andere Onlinehändler betroffen

Die Paketsteuer gilt seit Oktober für große Versandhändler und Onlineplattformen, deren relevante Umsätze in Österreich die gesetzlich festgelegte Schwelle von 100 Millionen Euro überschreiten. Neben Amazon sind unter anderem Temu, Zalando, Otto, AliExpress und MediaMarkt betroffen.

Bei gewöhnlichen Amazon-Bestellungen wird die Gebühr bereits an der Kasse ausgewiesen. Sie fällt pro Bestellung an, unabhängig davon, wie viele Artikel gekauft werden oder auf wie viele Pakete sich die Lieferung verteilt.

Die vereinbarten Rabatte des Spar-Abos sollen grundsätzlich bestehen bleiben. Durch die zusätzliche Abgabe könnte der Preisvorteil regelmäßiger Bestellungen allerdings geringer ausfallen. Besonders bei günstigen Produkten machen sich die 2,40 Euro deutlich bemerkbar.