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SPÖ-Studenten zum Nationalfeiertag: "Gibt nichts zu feiern"

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Der Verband Sozialistischer Studenten Österreichs (VSStÖ) sorgt mit einem Posting für Aufregung.
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Wie auch schon im Vorjahr sorgen die SPÖ-Studenten für Wirbel am Nationalfeiertag. Es gebe "nichts zu feiern", heißt es in einem Instagram-Posting des VSStÖ Wien. Österreich sei "geprägt von einer menschenfeindlichen Asylpolitik, patriarchaler Gewalt, drastischen Kürzungen bei Sozialleistungen und einer immer stärkeren Rechtsentwicklung".

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Am Nationalfeiertag werde versucht, "ein Bild nationaler Einheit und nationalen Stolzes zu vermitteln", heißt es im Posting weiter. "Unter österreichischen Flaggen propagieren Staat und Politik eine vermeintliche Verteidigung der Demokratie – für die wir zunehmend militarisiert und auf einen Krieg vorbereitet werden."

Kein Grund zum Feiern

"Für uns gibt es keinen Grund, diese Zustände mit Nationalstolz zu feiern. Denn hinter all diesen Entwicklungen steckt mehr als das Versagen einzelner Politiker. Sie sind die Folge einer kapitalistischen Ordnung, in der Profit über Menschenleben gestellt wird", so die roten Studenten.

Der VSStÖ ist statutarisch in den Parteistrukturen der SPÖ verankert und entsendet drei ordentliche Delegierte zum SPÖ-Bundesparteitag. Bei der ÖH-Wahl 2025 erzielte der Verband 30 Prozent sowie 18 Mandate und führt die Bundesvertretung gemeinsam mit der GRAS.

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