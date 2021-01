In diesen Ländern wurden bisher am meisten Menschen gegen Corona geimpft.

In Österreich wurden mit Stand Sonntag laut Dashboard des Ministeriums 102.790 Menschen gegen Corona geimpft. Das entspricht in etwa 1,14 Prozent der Bevölkerung. Gesundheitsminister Anschober zeigt sich zuversichtlich, bereits diese Woche die fast aller Alten- und Pflegeheime mit der ersten Impfung zu versorgen und gleichzeitig mit der zweiten Impfung bereits zu beginnen. Mitte Februar sei es zu erwarten, dass der gesamte Impfvorgang in den Alten-und Pflegeheimen abgeschlossen sein wird.

Internationaler Vergleich

Doch wie schlägt sich Österreich damit im internationalen Vergleich? Impf-Weltmeister bleibt weiterhin Israel, wo schon mehr als 27 Prozent der Menschen geimpft wurden. Innerhalb Europas ist Großbritannien mit 6,34 % der absolute Musterschüler. Das Vereinigte Königreich profitiert dabei von einem früheren Impfstart in Folge einer nationalen Notzulassung.

Das sind die Impf-Musterschüler Europas

In Prozent der Bevölkerung Großbritannien 6,34 Dänemark 2,88 Malta 2,15 Slowenien 1,99 Italien 1,86 Deutschland 1,25 Österreich 1,14 Schweiz 0,76 Niederlande 0,32 Bulgarien 0,26

Doch auch innerhalb der EU gibt es gravierende Unterschiede beim Impf-Tempo. Während Dänemark schon beinahe 3 Prozent der Bevölkerung impfte, sind andere Länder erst beim Anfang. Schlusslichter sind dabei Bulgarien, die Niederlande und Belgien.