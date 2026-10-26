Weltspartage mit Sumsi und Sparefroh

Sparen ist eine super Sache: In der Weltsparwoche werden kleine Sparer nicht nur mit Zinsen sondern auch mit Geschenken belohnt.

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Bei den Weltspartagen von 27. bis 30. Oktober erhalten junge Sparer in den oberösterreichischen Raiffeisenbanken sowie in der Raiffeisenlandesbank kleine Geschenke: Zur Auswahl stehen unter anderem eine Stofffigur der Raiffeisen-Biene Sumsi, ein Mikado-Spiel, ein Kartenspiel sowie ein Stadt-Land-Fluss-Spiel.

Sparefroh feiert 70. Geburtstag

LH Stelzer, Sparefroh, Sparkasse OÖ-Generaldirektorin Stefanie Christina Huber. © Sparkasse

Der Sparkasse-Sparefroh feiert heuer 70. Geburtstag. Manchmal ist das schönste Geschenk die Möglichkeit, Zuversicht zu schenken. Aus diesem Grund verzichtet die Sparkasse OÖ auch dieses Jahr auf Weltspartagsgeschenke für Erwachsene. Stattdessen unterstützt sie gemeinsam mit der Anteilsverwaltung Sparkasse Oberösterreich die wertvolle Arbeit der Sozialen Initiative mit einer Spende von 100.000 Euro. Die kleinen Sparer haben am 30. Oktober die Wahl zwischen drei Plüschtieren, einem 3er-Set radierbarer Tintenroller oder dem Kinderbuch "Foxi lernt sparen".