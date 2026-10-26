Grünbrücke für Emil & Co. um 5,6 Mio. Euro

Der Bau der 50 Meter langen Grünbrücke in der Nähe der Raststation Aistersheim soll nach der Bepflanzung Mitte 2027 abgeschlossen sein.

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Eine besondere Baustelle sorgt seit dem heurigen Sommer für Aufmerksamkeit an der A8 Innkreisautobahn bei Aistersheim, wo von der ASFINAG mit dem Bau einer Grünbrücke für Wildtiere das letzte Kapitel der Generalerneuerung für diesen Straßenabschnitt aufgeschlagen wurde.

Nicht nur die für den Bau notwendigen Autobahnsperren sondern vor allem die Kosten stoßen vielen Verkehrsteilnehmern sauer auf. Der Bau und die Bepflanzung der 50 Meter langen Brücke verschlingt 5,6 Mio. Euro. In das Bauwerk flossen 6.000 Kubikmeter Beton und 760 Tonnen Stahl. Die Fertigstellung der Brücke selbst ist für November geplant, erst kommendes Jahr kann dann bepflanzt werden.

Weniger Wildunfälle

Die Autobahn kreuzt laut OÖ Umweltanwaltschaft in diesem Bereich einen überregionalen Wildtierkorridor: Wanderbewegungen, die für den genetischen Austausch zwischen Wildtierpopulationen wesentlich sind, sind nun bald wieder möglich. Weiteres Argument für die Investition: Grünbrücken verringern das Risiko von Wildunfällen. Österreichweit gibt es 60 Grünbrücken.