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Am Südbahnhofmarkt

Fenzl-Sprößlinge eröffneten Bäckerei "Franz"

Neue Bäckerei
© franz
Der Focacciateig wird direkt vor Ort in einer kleinen Schaubäckerei hergestellt.
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Am Freitag wurde am Linzer Südbahnhofmarkt die Bäckerei "Franz" vom Nachwuchs der bekannten Linzer Bäckerfamilie Fenzl eröffnet. Die Geschwister Katharina und Felix Fenzl sind mit ausgefallenen Köstlichkeiten in die ehemalige Holzpoldl-Koje am eingezogen: Die 25-Jährige und der 21-Jährige bieten u.a. auch Mohn-Croissants und dänische Plunder mit Haschee und Sauerkraut an. "Wir bei Franz wollen alte Traditionen neu interpretieren", heißt es auf Instagram.

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Plunder mit Haschee und Sauerkraut

Espresso ist immer ein guter Vergleichswert: 3,20 Euro, Cappuccino: 4,20 Euro. Der Concept-Store hat Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr und Samstag von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

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