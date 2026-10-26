Fenzl-Sprößlinge eröffneten Bäckerei "Franz"

Der Focacciateig wird direkt vor Ort in einer kleinen Schaubäckerei hergestellt.

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Am Freitag wurde am Linzer Südbahnhofmarkt die Bäckerei "Franz" vom Nachwuchs der bekannten Linzer Bäckerfamilie Fenzl eröffnet. Die Geschwister Katharina und Felix Fenzl sind mit ausgefallenen Köstlichkeiten in die ehemalige Holzpoldl-Koje am eingezogen: Die 25-Jährige und der 21-Jährige bieten u.a. auch Mohn-Croissants und dänische Plunder mit Haschee und Sauerkraut an. "Wir bei Franz wollen alte Traditionen neu interpretieren", heißt es auf Instagram.

Plunder mit Haschee und Sauerkraut

Espresso ist immer ein guter Vergleichswert: 3,20 Euro, Cappuccino: 4,20 Euro. Der Concept-Store hat Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr und Samstag von 7 bis 14 Uhr geöffnet.