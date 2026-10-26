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Victoria’s-Secret: Martina Reuter shootet in Dessous

Nathalie Martens
von
Frau im Engelskostüm mit weißen Flügeln steht auf einer belebten Straße vor Imbissständen.
© @anjastollphoto
Nach ihren beachtlichen sportlichen Erfolgen bei den Bodybuilding-Meisterschaften in Boston sorgt die ehemalige ORF-Moderatorin Martina Reuter für die nächste Überraschung auf US-amerikanischem Boden.
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Nur vierundzwanzig Stunden nach ihrem kräftezehrenden Wettkampfauftritt in Boston stand Martina Reuter bereits für das nächste Großprojekt vor der Kamera. Auf den belebten Straßen der Weltmetropole New York schlüpfte die Österreicherin in feine Dessous und posierte mit riesigen Engelsflügeln auf dem Rücken. Die aufwendige Produktion war über Monate hinweg im Geheimen vorbereitet worden und forderte der TV-Lady nach eigener Aussage ein enormes Maß an persönlicher Überwindung ab.

Auf ihren Social-Media-Kanälen berichtete Reuter offen über ihre extreme Nervosität während des Shootings. Die Erfahrung sei für sie fast noch aufregender gewesen als der Gang auf die Bodybuilding-Bühne am Vortag. Trotz der Belastungen durch Zeitverschiebung, Jetlag und die vorangegangene Wettkampfdiät zeigte sie sich hochkonzentriert und zog das anspruchsvolle Programm diszipliniert durch. Fotografiert wurde die spektakuläre Bildstrecke von der Fotografin Anja Stoll.

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Beginn einer internationalen Modelkarriere

Mit dem erfolgreichen Testshooting deutet sich für Martina Reuter ein völlig neuer beruflicher Zweig an. Neben ihrer neu entdeckten Leidenschaft für den Kraftsport strebt die Moderatorin nun gezielt eine internationale Laufbahn als Model an. Sie vertritt die klare Haltung, dass Träume kein Verfallsdatum besitzen und Frauen in jeder Lebensphase den Mut aufbringen sollten, neue Wege einzuschlagen, Stärke zu zeigen und zu sich selbst zu stehen.

Das Shooting auf den Straßen von Manhattan soll dabei erst der Auftakt gewesen sein. Reuter ließ durchblicken, dass bereits weitere hochkarätige Folgetermine in den USA fest vereinbart seien, über deren Details sie aufgrund vertraglicher Verschwiegenheit jedoch vorerst Stillschweigen bewahren muss. Besonders wichtig ist ihr dabei der familiäre Rückhalt: Ihre Kinder und ihre gesamte Familie stünden geschlossen hinter ihrem mutigen Schritt und seien unglaublich stolz auf ihren Erfolg.

Frauenpower und unternehmerische Projekte im Fokus

Begleitet wurde Reuter bei ihrem New-York-Abenteuer von einem reinen Frauenteam. Unter dem Motto gegenseitiger Unterstützung von Frauen zelebriert sie ihren persönlichen amerikanischen Traum. Die Bilder symbolisieren für sie Mut, Disziplin und einen gelungenen Neustart nach intensiven Lebensphasen.

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© Instagram

Parallel zu ihren Model-Ambitionen treibt Reuter ihre unternehmerischen Aktivitäten mit Nachdruck voran. Neben der TRANSFORM App und ihrer großangelegten Tournee Transform Together setzt sie mit der Initiative Women Support Women, dem Podcast Happy New Me sowie ihren Publikationen Disziplin schlägt Motivation und dem Projekt RESET auf ein vielseitiges Markenportfolio, das Menschen zu einem gesunden und mutigen Lebensstil inspirieren soll.

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