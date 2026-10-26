Hamsterkäufe nach Aufruf der Regierung

Die britische Regierung rät zu Notvorräten für drei Tage. In Colchester soll es daraufhin zu einem Ansturm auf einen Supermarkt gekommen sein.

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Die Empfehlung der britischen Regierung sorgt offenbar für Unruhe: In Colchester sollen zahlreiche Menschen nach einem Aufruf zur Krisenvorsorge Lebensmittel und andere wichtige Dinge eingekauft haben. Vor einer Asda-Filiale am Turner Rise Retail Park kam es Berichten zufolge zu einem massiven Verkehrschaos. Autos stauten sich auf dem Parkplatz, Kunden kamen nur langsam vom Gelände.

Regale sollen leer gewesen sein

Ein Kunde, der anonym bleiben wollte, beschrieb den Supermarkt als völlig überfüllt. Viele Menschen hätten aus Sorge Vorräte gekauft, die Regale seien teilweise leer gewesen. In sozialen Medien verbreiten sich Aufnahmen, die den Stau vor dem Geschäft zeigen sollen.

Regierung warnt vor möglichen Krisen

Die Behörden empfehlen, genügend Vorräte zu Hause zu haben, um im Ernstfall rund drei Tage ohne Hilfe auszukommen. © Getty Images

Hintergrund ist die neue Kampagne "Be Ready" der britischen Regierung. Sie soll die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass etwa schwere Unwetter oder Cyberangriffe wichtige Dienstleistungen beeinträchtigen könnten.

Die Behörden empfehlen deshalb, genügend Vorräte zu Hause zu haben, um im Ernstfall rund drei Tage ohne Hilfe auszukommen. Dazu gehören Trinkwasser, haltbare Lebensmittel, Taschenlampen, Ersatzbatterien, warme Kleidung und eine geladene Powerbank.

Die Empfehlung soll Haushalten helfen, eine erste Krisenphase selbstständig zu überbrücken, bis Unterstützung verfügbar ist. Ob der Aufruf tatsächlich den Ansturm in Colchester ausgelöst hat, ist bislang nicht unabhängig bestätigt.