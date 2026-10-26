Flug-Drama! Frau weint stundenlang wegen Sitzplatz

Eine Reisebloggerin lehnte einen Sitztausch auf einem zehnstündigen Flug ab. Die Reaktion ihrer Sitznachbarin sorgte für Aufsehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf einem Langstreckenflug von Istanbul nach Washington wollte eine Frau neben ihrem Ehemann sitzen. Doch dafür hätte eine andere Passagierin ihren gebuchten Gangplatz aufgeben müssen. Als diese ablehnte, flossen offenbar stundenlang Tränen. Die Reisebloggerin Tomiko Harvey erzählte die Geschichte auf Instagram – und löste damit eine hitzige Debatte aus.

Gangplatz gegen Mittelsitz

Harvey hatte sich ihren Platz am Gang bewusst ausgesucht. So konnte sie während des zehnstündigen Flugs leichter aufstehen, sich strecken und zur Toilette gehen. Doch ihre Sitznachbarin fragte sie, ob sie nicht mit ihrem Mann den Platz tauschen könne. Das hätte dem Paar ermöglicht, nebeneinanderzusitzen. Für Harvey hätte der Tausch allerdings bedeutet, auf einem Mittelsitz Platz nehmen zu müssen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Entscheidung fiel ihr nicht schwer: Sie sagte Nein. Die Reaktion der Frau fiel laut Harvey dafür umso heftiger aus. In ihrem Instagram-Beitrag schilderte die Bloggerin, dass ihre Sitznachbarin drei Stunden lang geweint habe.

Ehemann schlief seelenruhig

Der Ehemann schlief offensichtlich während des gesamten Flugs. © Getty Images

Schließlich habe Harvey die Frau gefragt, ob jemand gestorben sei. Die Antwort: Nein, sie vermisse lediglich ihren Mann und wisse nicht, an wessen Schulter sie ihren Kopf legen könne.

Besonders bemerkenswert fand Harvey offenbar das Verhalten des Ehemanns. Dieser saß ihren Angaben zufolge zwei Reihen weiter vorne auf einem Mittelsitz, trug Kopfhörer und schlief während des Flugs.

Nach der Landung soll Harvey ihrer Sitznachbarin sarkastisch gratuliert haben, dass sie die zehn Stunden auch ohne ihren Mann überstanden habe.

Heftige Diskussion im Netz

Unter dem Video entbrannte eine Debatte: Muss man den Sitzplatz tauschen, wenn ein Paar zusammensitzen möchte? Oder darf man auf dem Platz bestehen, den man selbst gebucht hat?

Harvey stellte in einem längeren Blogbeitrag klar, dass sie grundsätzlich Verständnis für Paare habe, die nebeneinandersitzen möchten. Sie selbst sei seit zwölf Jahren verheiratet und buche mit ihrem Mann ebenfalls immer gemeinsame Plätze. Für sie sei genau das der entscheidende Punkt: Man müsse sich rechtzeitig darum kümmern.