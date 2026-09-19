Billa senkt jetzt 3.000 Preise

Die Supermarktkette Billa reagiert auf das veränderte Einkaufsverhalten der Österreicher mit einer umfassenden Preissenkungsinitiative.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ab 24. September sollen rund 3.000 Produkte dauerhaft auf ein Preisniveau gebracht werden, das sich an Diskontanbietern orientiert. Nach Angaben des Unternehmens vergleichen mittlerweile 77 Prozent der Konsumenten regelmäßig Preise, bevor sie sich für einen Einkauf entscheiden.

Unter dem neuen Label "Immer Clever Preis" wird das Sortiment auf mehrere Bereiche aufgeteilt. Rund 40 Prozent der Artikel entfallen auf bekannte Markenprodukte wie Milka oder Gösser. Jeweils 30 Prozent machen die Eigenmarke "clever" sowie weitere Billa-Marken wie "Ja! Natürlich", "Vegavita" und "Immer gut" aus.

Angriff auf Diskonter

Die niedrigeren Preise sollen auch zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs betreffen. Dazu zählen Obst und Gemüse ebenso wie Brot und Gebäck, Fleisch sowie weitere Lebensmittel und Drogerieartikel. Als Beispiele nennt Billa Wiener Zucker Feinkristall um 1,59 Euro, Blend-a-med-Zahncreme um 1,75 Euro und Ja! Natürlich Apfelsaft um 1,79 Euro. Rindsfaschiertes soll künftig 6,29 Euro kosten.

Für die Initiative investiert Billa nach eigenen Angaben einen hohen Millionenbetrag. Bei Billa Plus sollen bis zu 3.000 Artikel zum neuen Preisniveau erhältlich sein, wobei das konkrete Angebot je nach Filiale variieren kann.