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Tempo-Frust

A2: Kriechtempo vor dem Aus?

Rudolf Preyer
von
Diskussion um Tempo 80.
© ORF
Das Landesverwaltungsgericht schickt das 80er-Limit zum Verfassungsgerichtshof. Tausende Pendler hoffen auf freie Fahrt.
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Endlich Bewegung im Dauerärger: Das Landesverwaltungsgericht NÖ beantragt beim Verfassungsgerichtshof die Aufhebung des Tempolimits auf der A2 bei Wiener Neudorf. FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer spricht von „guten Nachrichten für alle Pendler, Eltern und Autofahrer”.

Große Pendler-Wut

Auf einer sicher ausgebauten, vierspurigen Autobahn und direkt neben der höchsten Lärmschutzwand Österreichs, die Millionen gekostet hat, müssen Tausende täglich auf 80 runter. Verordnet hat das die damalige Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne).

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Pendler ausgebremst

Für Landbauer ist das ein „völlig unsinniger Anschlag auf die Mobilität unserer Landsleute”. Die Autobahn wurde laut ihm „zur Kriechstrecke degradiert”, zahlreiche Pendler sind „täglich schachmatt gesetzt”.

Die FPÖ ist laut Landbauer die einzige Autofahrerpartei. Vom Verfassungsgerichtshof fordert er jetzt Tempo: „freie Fahrt für freie Bürger”.

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