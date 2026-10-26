oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Nationalfeiertag

Mikl-Leitner: "Gesellschaftlicher Frieden ist keine Selbstverständlichkeit"

Rudolf Preyer
von
LH Mikl-Leitner: "Das ist unser niederösterreichischer Weg: Zusammenhalt stärken, Leistung anerkennen und gemeinsam bewahren, was unsere Heimat ausmacht."
© APA/HELMUT FOHRINGER
Anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags am heutigen 26. Oktober betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Bedeutung von Zusammenhalt, Eigenverantwortung und Sicherheit.
OE24 auf Google bevorzugen

Gerade die Bilder der Gewalt aus Frankreich würden zeigen, dass Sicherheit und gesellschaftlicher Frieden keine Selbstverständlichkeit seien.

"Was Österreich und Niederösterreich so lebens- und liebenswert macht, sind die Menschen. Menschen, die anpacken, zusammenhelfen und füreinander da sind. Die sich in unseren Vereinen engagieren oder bei unseren Einsatzorganisationen Verantwortung für unsere Gemeinschaft übernehmen. Dieser Zusammenhalt ist das Herz unserer Heimat", betont die Landeshauptfrau.

Auch interessant

Zimmerpflanzen im Winter: Diese Pflegefehler solltest du vermeiden

Kurze Beine, großer Auftritt: 300 Dackel in Wien

Colony Club: Promi-Tennis mit Thomas Muster!

Mikl-Leitner: "Zusammenhalt stärken, Leistung anerkennen"

Gleichzeitig verweist Mikl-Leitner auf die jüngsten Entwicklungen in Europa: "Die Bilder der Gewalt aus Frankreich zeigen uns: Sicherheit und gesellschaftlicher Frieden sind keine Selbstverständlichkeit. Aus anfangs friedlichen Schülerprotesten sind Gewaltexzesse in Teilen Europas geworden. Und für diese Welle der Gewalt und Zerstörung müssen am Ende erst recht wieder jene bezahlen, die in der Früh aufstehen, arbeiten und Steuern zahlen." Sie unterstreicht: "Niederösterreich ist das Gegenmodell. Ein Land, in dem Zusammenhalt, Eigenverantwortung und das Miteinander einen Wert haben. Das ist unser niederösterreichischer Weg: Zusammenhalt stärken, Leistung anerkennen und gemeinsam bewahren, was unsere Heimat ausmacht."

LH: "Ich wünsche allen einen schönen Nationalfeiertag"

Abschließend betont die Landeshauptfrau: "Unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen jeden Tag aufs Neue gelebt und verteidigt werden. Und das machen wir in Niederösterreich gemeinsam. Ich wünsche allen einen schönen Nationalfeiertag."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Durst-Derby: Anwalt als Big Spender

A2: Kriechtempo vor dem Aus?

So viel verdienen Sie 2023 mehr

Maximaler Sommer: Die schönsten Maxikleider-Trends 2025

Mikl-Leitner: "Gesellschaftlicher Frieden ist keine Selbstverständlichkeit"

Stall-Skandal: Land greift härter durch

Junger Beifahrer (20) stirbt bei Horror-Crash

Dieser Designer entwirft heuer für H&M

Fekter warnt vor Ansteckungsgefahr

Anna hat Gesamtsieg verdient