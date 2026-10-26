Durst-Derby: Anwalt als Big Spender

Zwei Tore, ein Anwalt mit Herz und ein Bierhahn, der einfach nicht zugedreht wurde: Dietmar Krammer ließ es fließen!

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Das Durst-Derby hielt, was es versprach: Pitten schlug Bad Erlach 2:1, und die Fans kamen nie ins Trockene. In der 31. Minute fiel das erste Tor, genau der Moment, an dem der Gratis-Gerstensaft versiegen sollte. Doch Krammer tat, was ein guter Mann tut: Er verlängerte die Freibieraktion bis zum nächsten Treffer.

Große Fußball-Fans. © zVg

Der kam in der 55. Minute, und Krammer verlängerte wieder, diesmal bis zum Abpfiff. Sein Tipp vor dem Spiel lautete übrigens 3:1.

Dank an die Retter

Freien Eintritt gab es für alle Blaulichtorganisationen, ein „kleines Dankeschön” an Menschen, die „sehr viel für unsere Gesellschaft” leisten und oft zu wenig Wertschätzung bekommen.

Wahre Fußball-Freude. © zVg

Der Gönner denkt schon weiter: Am 29. November steigt der Krammer Jugend Cup. Der TSV Hartberg hat sofort für sämtliche Jugendteams zugesagt. „In der Jugend liegt die Zukunft, sage ich immer", unterstreicht Anwalt Krammer.

Gott und Fußball

Dass Krammer - eine interessante Persönlichkeit - so leidenschaftlich für den Fußball brennt, hat Gründe: In seiner Masterarbeit für Religionswissenschaften hat er sich intensiv mit „Gott und Fußball” beschäftigt. Außerdem war er lange Wahlbeobachter im Nahen Osten. Für faire Verhältnisse sorgt er also auch am Bierstand.