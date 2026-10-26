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Wachau in Echtzeit

Strauss & Molden: Gänsehaut auf der Aggstein

Rudolf Preyer
von
Ursula Strauss und Ernst Molden
© Alexandra Munk
Mitternacht über der Wachau: Ursula Strauss und Ernst Molden machen die Burgruine Aggstein zur Bühne der Nachtvögel. Das Publikum feiert sie mit Zugaben.
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Gänsehaut zum Start von „Wachau in Echtzeit”: Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss und Liedermacher Ernst Molden eröffneten das Kulturfestival am Samstag in der Burgruine Aggstein. Im voll besetzten Rittersaal präsentierten sie ihr drittes gemeinsames Album „nochdvegl”, dessen Songs den Vögeln der Nacht gehören.

Unter den Gästen: Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Alexander Hauer (Sommerspiele Melk) und Bürgermeister Josef Kienesberger (ÖVP).

Kultur bis 28. November

Bis 28. November bespielt das Festival in der Welterberegion Wachau Burgruinen, Kirchen, Schlösser und Weingüter. Konzerte, Theater und Lesungen versprechen Kulturerlebnisse an außergewöhnlichen Orten.

Intendantin Strauss empfiehlt „Hemingways Lieblingshöllen” am 7. November in Krems, wo Roland Koch, Sona MacDonald und Philipp Jagschitz den Spuren von Ernest Hemingway folgen. Am 10. November geht „Ich bin Ruth” in der Tischlerei Melk unter die Haut.

Ursula Strauss und Ernst Molden
Ursula Strauss und Ernst Molden, glücklich nach dem Konzert.

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Tom Waits auf Wienerisch

Am 21. November singt dann Jakob Semotan mit Band in der Tischlerei Melk Tom Waits auf Wienerisch. Der Titel: „Thomas wartet”. Programm und Karten gibt es auf wachauinechtzeit.at.

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