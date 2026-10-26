Zum Glück unverletzt
Pkw schlitterte auf der B16 über Verkehrsinsel
Ebreichsdorf, kurz nach Mitternacht kam es am 26. Oktober 2026 auf der B16 beim Magna-Racino-Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Pkw-Lenker geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.
Der Wagen schlitterte über eine Verkehrsinsel und rammte ein Verkehrsschild, ehe er mitten auf der Bundesstraße zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen, wodurch Betriebsmittel auf die Fahrbahn ausliefen.
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Die alarmierte Feuerwehr Ebreichsdorf band die ausgelaufenen Betriebsmittel und barg den beschädigten Pkw mittels Kran. Der junge Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.
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