Durst-Derby: Freibier bis zum ersten Tor

Im Derby zwischen Pitten und Bad Erlach am 24. Oktober um 15 Uhr geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Hopfen. Ein Anwalt spendiert den Fans so lange Bier, bis der Ball im Netz zappelt.

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Hinter der Aktion steckt der Ternitzer Rechtsanwalt Dietmar Krammer. Der Mann kennt die Szene: Früher füllte er dem Gloggnitzer Regionalligisten die Kassen, sogar die "Krammer-Arena" trägt seinen Namen. Dann krachte es, und die Liebe war aus. Jetzt schlägt sein Herz stattdessen für Pitten.

Dietmar Krammer mit Toni Polster © Facebook

"Ich wollte einmal anders sponsern, und zwar so, dass nicht nur der Klub etwas davon hat, sondern auch die Fans", erklärt Krammer gegenüber den NÖN.

Torflaute willkommen

Pitten-Obmann Helmut Holzer zählt zu Krammers engen Freunden. Der Gönner tippt auf ein 3:1 für die Heimischen, drückt aber heimlich den Defensivreihen die Daumen: "Je später das erste Tor fällt, desto länger fließt das Bier, und alle haben Freude", so Krammer zu den NÖN. Fällt es früh, spendiert er eine Extrarunde. Bei künftigen Spielen gibt es vielleicht sogar andere Getränke.

Gratis rein dürfen außerdem Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen. Krammer: "Die Leute leisten im Hintergrund Enormes für uns alle, das verdient ein Dankeschön", sagt Krammer im NÖN-Interview. Nötig ist nur der Dienstausweis. In diesem Sinne: Prost!