Für 50 Millionen Euro: Wien Energie nimmt Umspannwerk in Betrieb

Ein neues Umspannwerk in Achau soll die Stromversorgung im Süden Wiens stärken und die Energiewende in Niederösterreich und der Bundeshauptstadt vorantreiben.

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Die Wiener Netze haben eine 50 Millionen Euro teure Anlage in Achau (Bezirk Mödling) offiziell in Betrieb genommen. Sie verbindet wichtige Netzknoten und schafft zusätzliche Kapazitäten, damit künftig mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist werden kann. Drei Transformatoren und moderne Schaltanlagen bilden das Herzstück. Auch zwölf Kilometer Hochspannungsleitungen wurden für höhere Leistungen ausgebaut.

Begrünte Dächer und Fassaden sowie eine Photovoltaikanlage sollen den Betrieb umweltfreundlicher machen. Gleichzeitig ist das Umspannwerk bereits für spätere Erweiterungen vorbereitet. Denn der Strombedarf steigt – und das Netz muss Schritt halten. Das Stromnetz der Wiener Netze umfasst rund 21.100 Kilometer Leitungen, 48 Umspannwerke und etwa 11.000 Trafostationen. Bis 2040 sollen 13 weitere Umspannwerke in Betrieb gehen. Zusätzlich sind 4.000 Kilometer neue Kabel und Freileitungen geplant.

"Die Energiewende braucht leistungsfähige Netze. Mit dem Umspannwerk Achau schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für erneuerbare Energien und sichern die hohe Zuverlässigkeit der Stromversorgung mit Werten von 99,99 Prozent in der Region nachhaltig ab. Dieses Projekt ist eine wichtige Investition in die Energiezukunft", betont Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze.