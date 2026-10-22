2.000 Frauen und 70 Speaker am Female Future Festival

Heute dreht sich in der Ottakringer Brauerei alles um starke Frauen, große Ideen und neue Karrierechancen.

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In der Ottakringer Eventlocation in Wien treffen am 22. Oktober Frauen aus Wirtschaft, Medien und Gesellschaft aufeinander. Bei Vorträgen, Gesprächen und Workshops geht es um Karriere, Führung, persönliche Entwicklung und die Zukunft der Arbeitswelt. Das Ziel: neue Perspektiven gewinnen, Kontakte knüpfen und den eigenen nächsten Schritt wagen. Mehr als 2.000 Teilnehmerinnen, über 70 Speaker und mindestens 14 Workshops sind angekündigt. Der Einlass begann um 8:30 Uhr, das Programm läuft bis 22 Uhr.

Zu den angekündigten Gästen zählen TV-Moderatorin Frauke Ludowig, Designerin Marina Hoermanseder, Journalistin Nena Brockhaus und Unternehmerin Marlene Engelhorn. Auch Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz steht auf dem Programm. Themen wie künstliche Intelligenz, finanzielle Unabhängigkeit und Frauengesundheit zeigen, wie breit das Festival aufgestellt ist. Statt oberflächlichem Visitenkartentausch soll vor allem echter Austausch entstehen.