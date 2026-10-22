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Über 20.000 Menschen

#UnisRetten: Mega-Demo rollt durch die Bundeshauptstadt

Niki Uzelac
von
Demo
© Getty Images
Der Protest gegen die Sparmaßnahmen an Österreichs Universitäten geht in die nächste Runde. Am heutigen Donnerstag ziehen Zigtausende Demonstranten unter dem Motto "#UnisRetten" durch die Straßen Wiens.
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Wien steht am heutigen Donnerstag ein Demo-Nachmittag der Superlative bevor: Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) erwartet für ihre innerstädtische Kundgebung mindestens 20.000 Teilnehmer. Wie oe24 von der Wiener Polizei erfahren hat, setzten sich schon um 13 Uhr die ersten Demonstranten in Bewegung: Rund 500 Studenten der Musik-Uni, weitere 500 der Angewandten und etwa 50 Teilnehmer der Akademie der bildenden Künste zogen Richtung Resselpark im 1. Bezirk. Dort treffen sie gegen 15 Uhr auf die Hauptversammlung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, um sich zusammenschließen.

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Unter dem Motto "#UnisRetten" marschiert der gemeinsame Demozug dann ab 16 Uhr quer durch die Stadt. Die Route führt über Karlsplatz, Schwarzenbergplatz, Ring und Franz-Josefs-Kai bis zum Universitätsring, wo um 19 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist. Bis 20 Uhr drohen damit erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Wiener City. Der ÖAMTC warnt vor langen Staus bis in die Abendstunden und empfiehlt, das Auto stehen zu lassen, und stattdessen mit U-Bahn, Bim oder Bus den Heimweg anzutreten.

Konkret soll es auf folgenden Straßen zu Staus und Verzögerungen kommen: Gesamter Ring, gesamte Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai, Spittelauer und Rossauer Lände, Schüttelstraße, Untere- und Obere Donaustraße, Alserbachstraße, Praterstern, Praterstraße, Franzensbrückenstraße, Franzensbrücke, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Schwarzenberg- und Karlsplatz, Burggasse, Lerchenfelder Straße, Josefstädter Straße und Währinger Straße.

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