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Warnung vom ÖAMTC

Groß-Demo legt City lahm: Ring, Gürtel und A23 droht totale Überlastung

Niki Uzelac
von
Stau in Wien vor einer Ampel, Autos und Bus stehen dicht gedrängt auf der Wienzeile.
© Getty Images
Wer am Donnerstag mit dem Auto durch Wien muss, braucht starke Nerven: Ringstraße, Zweierlinie und Franz-Josefs-Kai dürften laut ÖAMTC völlig verstopft sein, ebenso wie der Gürtel und die A23.
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Wien droht am Donnerstag (22. Oktober) ein Verkehrschaos der Superlative: Eine Groß-Demo mit 20.000 Teilnehmern gegen die Sparmaßnahmen der Regierung wird aller Voraussicht nach ab 16 Uhr den Verkehr in der Innenstadt ausbremsen. Der ÖAMTC warnt vor langen Staus bis in die Abendstunden und empfiehlt, das Auto stehen zu lassen, und stattdessen mit U-Bahn, Bim oder Bus den Heimweg anzutreten. Betroffen sind unter anderem der gesamte Ring, die Zweierlinie, die Praterstraße, der Praterstern sowie die Obere und Untere Donaustraße. Doch auch der Gürtel und die Südosttangente (A23) drohen als Ausweichstrecken rasch überlastet zu sein.

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Der Demonstrationszug startet im Resselpark, von wo aus es über den Karlsplatz und den Schwarzenbergplatz auf die Ringstraße geht, dann weiter über den Franz-Josefs-Kai bis zur Abschlusskundgebung bei der Universität. Achtung: Die Demonstranten sind teilweise auch gegen die Fahrtrichtung unterwegs.

Konkret kommt es laut ÖAMTC auf folgenden Straßen zu Staus und Verzögerungen: Gesamter Ring, gesamte Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai, Spittelauer und Rossauer Lände, Schüttelstraße, Untere- und Obere Donaustraße, Alserbachstraße, Praterstern, Praterstraße, Franzensbrückenstraße, Franzensbrücke, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Schwarzenberg- und Karlsplatz, Burggasse, Lerchenfelder Straße, Josefstädter Straße und Währinger Straße.

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