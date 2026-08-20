Vollgas am Schneeberg

Volle Fahrt voraus: 100 Tage nach der Eröffnung dreht der Alpen Bikepark Schneeberg richtig auf. Am 22. August 2026 heißt es „Get ready to ride" bei „100 Days of Dirt" – ein actiongeladener Tag mit Testbikes, Freestyle-Shows, Workshops für die ganze Familie und dem passenden Sound.

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MTB-Pros Clemens Kaudela, Daniel Ruso und Dorian Macher zeigen ihr Können auf zwei Rädern und sorgen für Spektakel pur.

Gleichzeitig geht ein Community-Wunsch in Erfüllung: Ab Samstag rollt das neue Bikepark-Shuttle zwischen Bahnhof Puchberg und Losenheim – bis Saisonende. „Abgestimmt auf die Zubringerzüge aus Wiener Neustadt, bringt es die Rider samt Bike stündlich zum Bikepark und ermöglicht so auch eine stressfreie Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Als besonderes Auftakt-Angebot verkehrt das Shuttle bis Ende September kostenlos", so NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (Mitte) mit Bikepark-Ambassador Clemens Kaudela (links) und Alpen Bikepark Schneeberg Manager Hubert Resch (rechts). © NÖVOG/Bollwein

Spektakuläre Freeride Sessions. © NÖVOG/Frühmann

Testdays, Beats, Familienspaß

Ab 08:30 Uhr geht es Schlag auf Schlag: Beim EXT-Testday (powered by Suspension Express) und beim Specialized-Testday (powered by Mountainbiker) testen Rider Federgabeln, Dämpfer und komplette Bikes hautnah. DJ Mosaken legt an den Turntables auf, während „The Ride Collective" Workshops für die ganze Familie bietet. Für kulinarische Stärkung zwischendurch ist ebenfalls gesorgt.

Auch bei der Anreise wird es unkompliziert: Bike einfach am Bahnhof Puchberg in den neuen Bike-Anhänger laden, einsteigen, entspannt bis zum Bikepark fahren – und retour genauso. NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl bringen es auf den Punkt: „Das Ticket inklusive Fahrradtransport kostet regulär 4 Euro pro Fahrt. Im August und September können die Rider samt Bike damit aber kostenlos zum Alpen Bikepark Schneeberg fahren." Wichtig: Das Shuttle fährt außerhalb des Verbundtarifs, Ermäßigungen wie KlimaTicket oder TOP-Jugendticket gelten hier nicht.

Trails satt: Von Blau bis Schwarz

Auf über 12 Kilometern liefert der Alpen Bikepark Schneeberg vor spektakulärer Bergkulisse Trails und Lines für jedes Level – von blau bis schwarz, ganz wie auf der Skipiste. Dazu kommen Tom's Bike & Rent und der Riders Playground samt Airbag-Jump. Ob Einsteiger oder Downhill-Profi: Hier findet jeder seine Linie.

Der Transport auf den Berg läuft entspannt über die Schneeberg Sesselbahn, die Bikes direkt zum Startpunkt bringt. Tickets gibt es im Webshop oder an der Kassa, das Parken ist für Gäste kostenlos.