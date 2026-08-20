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Waldumbau live erleben: Bundesforste öffnen NÖ-Wälder

„Wald der Zukunft"-Führungen.
© ÖBf
Der Klimawandel setzt Niederösterreichs Wäldern spürbar zu – Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer machen den Bäumen zu schaffen. Wie die Forstwirtschaft darauf reagiert, zeigen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) bei ihren kostenlosen „Wald der Zukunft"-Führungen von Ende August bis Mitte September 2026.
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In rund dreistündigen Touren geht es gemeinsam mit Experten direkt dorthin, wo der Waldumbau bereits sichtbar wird.

„Unsere Wälder stehen durch Wetterextreme wie Hitze und Trockenheit unter großem Druck. Bei den Führungen möchten wir möglichst vielen Menschen zeigen, wie die Bundesforste durch aktive Bewirtschaftung den Waldumbau vorantreiben und warum klimafitte Mischwälder eine entscheidende Grundlage für unsere Zukunft sind", erklärt Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz. Je artenreicher ein Wald sei, desto besser könne er den Folgen der Klimakrise standhalten.

Klosterneuburg und Jauerling im Fokus

Niederösterreich zählt zu jenen Regionen, die vom Klimawandel besonders stark betroffen sind. Bei den Touren rund um Klosterneuburg und den Jauerling erfahren Besucher aus erster Hand, wie stabile Mischwälder entstehen – und wie moderne Technik dabei hilft. Drohnen und andere digitale Hilfsmittel kommen mittlerweile auch beim Borkenkäfer-Management zum Einsatz und unterstützen die Waldbewirtschaftung.

Die Führungen finden im Rahmen des ÖBf-Naturvermittlungsprogramms „Wild.Live!" statt und richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Teilnehmer erfahren, wie sich Wetterextreme und Borkenkäfer auf den Wald auswirken, welche Baumarten künftig besser mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen und welche konkreten Maßnahmen die Bundesforste setzen. Für eine kleine Stärkung zum Abschluss ist ebenfalls gesorgt.

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Termine in Niederösterreich

Jauerling (Bezirk Krems): Samstag, 5. September 2026, Beginn 09:00 Uhr Klosterneuburg (Bezirk Tulln): Freitag, 11. September 2026, Beginn 15:00 Uhr.

Anmeldung und weitere Infos unter www.wald-der-zukunft.at. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen.

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