SPÖ-Lercher bietet FPÖ  unverholen Koalition an

"Wenn wir Inhalte durchbringen, sind wir bereit, mit der FPÖ zusammenzuarbeiten" ++ Kunasek ist netter Mensch

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Neuer Knalleffekt in der SPÖ. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher hat sich noch nie besonders um die Linie der Bundes-SPÖ geschert - jetzt bürstet er aber völlig gegen den Strich. Obwohl in der Steiermark FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek mit der ÖVP zusammenarbeitet, macht Lercher der Landes-FPÖ öffentlich Avancen. Auf die Frage, ob er mit der FPÖ im Land koalieren und den "kleineren Partner" machen würde, sagte er im Interview mit der "Kleinen Zeitung": "Man muss auf alle zugehen: Es wäre vermessen von mir zu sagen, eine Freiheitliche Partei mit fast 40 Prozent auszuschließen. Wenn wir unsere wichtigen Inhalte durchbringen, sind wir bereit, auch mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Aber nicht, weil irgendwer in der SPÖ einen Posten in der Regierung braucht. Das ist ja das Problem: Alle schreien, dass sie regieren wollen, aber sagen nicht, warum. Mir geht es um eine moderne Sozialdemokratie."

Lob für Kunasek

Mario Kunasek

Mario Kunasek wird von Lercher über den Klee gelobt: "Er ist ein netter Mensch, keine Beißzange wie Herbert Kickl. Er ist nahbar und lebt das auch. Zum anderen hat die FPÖ einfach Rückenwind, nicht zuletzt wegen der Fehler der alten Volksparteien. Die haben die Probleme teils verleugnet." Immerhin mit einem kritischen Nachsatz,