Spezielle Rede
Regierung plant KI-Strategie: Das hat Pröll vor
Anlass dafür ist die neue Strategie für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz, mit der er von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragt worden war. Nun würden bereits erste Ergebnisse vorliegen, hieß es aus Prölls Büro zur APA.
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Erst Mitte September hat Stocker seinen für das Thema zuständigen Staatssekretär Pröll beauftragt, eine neue KI-Strategie zu entwickeln. Diese soll die bisherige, bekannt unter "Artificial Intelligence Mission Austria 2030" (AIM AT 2030) aus dem Jahr 2021 ablösen. Grund für die Neuorientierung sind die rasant fortschreitenden und mit Warnungen verbundenen Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz.
"Jeden Tag überschlagen sich die Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz", begründet Prölls Büro auch jetzt die Notwendigkeit eines schnellen Vorgehens. Umso wichtiger sei "eine klare Richtung für Österreich". Am Abend des 19. November präsentiert der Staatssekretär nun seine "KI-Rede". Dabei sollen auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden, "die das Land nach vorne bringen".
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