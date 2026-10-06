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Spezielle Rede

Regierung plant KI-Strategie: Das hat Pröll vor

Phillip Platzer
von
Ein Mann spricht lächelnd bei einer Pressekonferenz vor Mikrofonen und Monitoren.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) plant eine "KI-Rede" in der Nationalbibliothek am 19. November.
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Anlass dafür ist die neue Strategie für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz, mit der er von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragt worden war. Nun würden bereits erste Ergebnisse vorliegen, hieß es aus Prölls Büro zur APA.

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Erst Mitte September hat Stocker seinen für das Thema zuständigen Staatssekretär Pröll beauftragt, eine neue KI-Strategie zu entwickeln. Diese soll die bisherige, bekannt unter "Artificial Intelligence Mission Austria 2030" (AIM AT 2030) aus dem Jahr 2021 ablösen. Grund für die Neuorientierung sind die rasant fortschreitenden und mit Warnungen verbundenen Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz.

"Jeden Tag überschlagen sich die Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz", begründet Prölls Büro auch jetzt die Notwendigkeit eines schnellen Vorgehens. Umso wichtiger sei "eine klare Richtung für Österreich". Am Abend des 19. November präsentiert der Staatssekretär nun seine "KI-Rede". Dabei sollen auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden, "die das Land nach vorne bringen".

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