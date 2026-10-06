EU-Parlament provoziert mit nacktem dicken Trump

An einem der belebtesten Übergänge des Europaparlaments in Straßburg steht seit heute eine vergoldete Skulptur, die niemand übersehen kann: Der dänische Künstler Jens Galschiøt zeigt "Orange Plague", die orangefarbene Plage, auch "King of Injustice" genannt - es ist Donald Trump nackt.

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Der US-Präsident hat die Augen geschlossen, er sitzt auf den Schultern eines Mannes, der unter der Last einsinkt. In der einen Hand hält er die Waage der Justiz, in der anderen stützt er sich auf einen überlangen Golfschläger neben einem Golfball in Form der Erde. Die Figur ist aus Kupfer, mit 23-karätigem Blattgold überzogen, mit einem Sockel ist die Statue 2,5 Meter hoch.

Werk soll an "Des Kaisers neue Kleider" erinnern

Initiiert hat der dänische Linken-Abgeordnete Per Clausen diese Kunst-Aktion. "Wenn jemand so dünnhäutig ist, dass er es nicht erträgt, dass diese Skulptur im Europäischen Parlament ausgestellt wird, dann hat er auf der Weltbühne nichts zu suchen", sagte er.

Neben der Figur liegen Karten mit einem Satz, den der Künstler seinem König in den Mund legt: "Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken zu steigen."



Galschiøt beruft sich auf Andersens "Des Kaisers neue Kleider". Das Gold mache die Nacktheit nur sichtbarer. Trump sei eines der größten Hindernisse für die Lösung der Klimakrise und eine Gefahr für die regelbasierte Ordnung, meint der Däne.



Die Skulptur war schon auf der Klimakonferenz in Brasilien und auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu sehen.