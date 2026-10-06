Passagier will während des Flugs die Jet-Türe öffnen

Dramatische Szenen auf dem Lufthansa-Flug LH543 von Bogota nach Frankfurt: Ein 33-jähriger Passagier drehte durch, schrie herum und wollte während des Fluges die Außentür öffnen. Der Mann wurde von Passagieren und der Crew überwältigt.

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Die Frankfurter Polizei teilte am Dienstag mit, der Passagier sei durch sein aggressives Verhalten aufgefallen und habe die Aufforderung der Crew ignoriert, davon abzulassen, an der Jet-Türe zu rütteln. Das Kabinenpersonal und zwei Passagiere hielten ihn daraufhin fest und brachten ihn von der Tür weg. Die Maschine, eine Boeing 787, setzte den Flug planmäßig fort.

Zum Glück kam keine Panik auf

Nach der Landung in Frankfurt nahm die Polizei den Mann fest und brachte ihn wegen seines Zustands in eine psychiatrische Klinik in der Nähe des Flughafens. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.



Die Lufthansa bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, nannte aber keine Einzelheiten. Eine Sprecherin sagte, die Crew habe die nötigen Maßnahmen eingeleitet.



Auf Reiseflughöhe lässt sich eine Kabinentür generell nicht öffnen: Der Druckunterschied presst sie in den Rahmen. Ein Rütteln ändert daran nichts. Die Gefahr liegt woanders: in der Panik in der Kabine, im Eingriff in den Ablauf eines Langstreckenflugs und in dem, was nach der Landung noch passieren kann.